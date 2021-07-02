Richard Branson, Jeff Bezos'tan Önce Uzaya Uçacak

Richard Branson, Jeff Bezos'tan önce uzaya uçarak uzay yarışını küçük bir fark ile kazanmış olacak. Branson, haftalar boyunca süren söylentilerin ardından Bezos'tan önce uzaya ulaşmayı umduğunu nihayet doğruladı.

Richard Branson, Jeff Bezos'tan 9 Gün Önce Uzaya Yolculuk Yapacak

2004 yılında Virgin Galactic'i kuran ünlü iş insanı Branson sonunda Bezos'tan önce uzaya uçacağına yönelik söylentilere dair soru işaretlerini gideren bir açıklamada bulundu. Branson'ın açıklamasına göre ünlü milyarderin uzay yolculuğu Bezos'tan sadece 9 gün önce başlayacak.

İki milyarderin her birinin kendi şirketi var. Bezos, 2000 yılında Blue Origin'i, Branson ise 2004'te Virgin Galactic'i kurdu. Her ikisinin de şirketleri kurarken bir amacı ya da hayali vardı. O hayal, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan uzay yolculuğunun bizzat kendisiydi. İkili arasında gerçekleşecek olan uzay yarışı önümüzdeki hafta Branson'ın küçük bir farkla öne geçmesi ile sona ermesi bekleniyor.

Virgin Galactic, perşembe günü yaptığı açıklamada Branson'ın uçuşunun Bezos'un uçuşuna kıyasla oldukça erken bir tarih olan 11 Temmuz 2021'de gerçekleştireceğini duyurdu. Bezos'un ise 20 Temmuz'a kadar uçuşla ilgili bir planı bulunmuyor.

Twitter üzerinden konu hakkında düşüncelerini paylaşan Branson, "Her zaman bir hayalperest oldum. Annem bana asla pes etmeden yıldızlara ulaşmayı öğretti" dedi ve Virgin Galactic'in bir sonraki uçuşunun düzenleneceği 11 Temmuz'da bir rüyanın gerçeğe dönüştürüleceğine işaret etti.

Blue Origin'ın kurucusu Bezos da geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir gönderinin açıklamasında şu sözleri kullanmıştı:

"Beş yaşımdan beri uzaya seyahat etmeyi hayal ettim. 20 Temmuz'da kardeşimle bu yolculuğa çıkacağım. En büyük macera, en iyi arkadaşımla."

Bezos'un Instagram gönderisinde ayrıca bir video da yer aldı. Bu videoyu aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos ile uzaya yolculuk yapmak için ortalama bir aydır devam eden açık arttırma geçtiğimiz haftalarda 28 milyon dolarlık kapanış fiyatı ile sona ermişti. Müzayeden kazanılan paranın ise Blue Origin'ın kar amacı gütmeyen bir kurumu olan Club For The Future'a aktarılacağı bilgisi paylaşılmıştı.