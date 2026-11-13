Wolfenstein 3 Duyuruldu! Senaryonun İlk Bölümünden Görsel Paylaşıldı

Wolfenstein serisinin yeni oyunu resmen doğrulandı. Xbox CEO'su Asha Sharma, MachineGames'in yeni oyun üzerinde çalıştığını açıkladı. Uzun süredir merakla beklenen Wolfenstein 3'ün hikâyesi henüz açıklanmadı ama senaryonun ilk bölümünden paylaşılan görüntü bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.

Wolfenstein 3'ün İlk Bölümünün Adı Ne?

Asha Sharma'nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda senaryonun ilk bölümünden kısa bir kesit yer aldı. Görsele göre bölümün adı "Nazitraz" olacak. Sharma, Wolfenstein'ı oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olarak nitelendirdi ve oyun hakkında daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlandığını söyledi. Paylaşılan senaryo görüntüsü dışında hikâyenin devamına veya oynanışa ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Wolfenstein 3 is officially in production at @MachineGames. One of gaming's most important franchises, and a team that has done remarkable work bringing it forward. Looking forward to sharing more. https://t.co/YyX8LrbTvh — ASHA (@asha_shar) November 12, 2026

Wolfenstein 3'ün Hikâyesinde Sofiya Kim Olacak?

Şubat ayında ortaya çıkan oyuncu seçimi ilanında Sofiya isimli Ukraynalı bir karakterden bahsediliyordu. Savaş nedeniyle travma yaşayan ve insanlara güvenmekte zorlanan Sofiya, aynı zamanda güçlü bir hayatta kalma mücadelesi veren biri olarak tanımlanıyor. Karakterin hikâyedeki rolü henüz açıklanmadı ancak oyunda önemli bir yere sahip olacağı söyleniyor.

Wolfenstein 3 Ne Zaman Çıkacak?

Wolfenstein 3'ün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak Şubat ayında oyuncu seçimi ilanına ortaya çıkmıştı. İlanda oyun için oyuncuların hareket ve yüz ifadelerinin kaydedilmesine yönelik çekimlerin Nisan ayında başlamasının planlandığı ve bu sürecin 2027'ye kadar devam edeceği belirtilmişti. Dolayısıyla oyunun 2028 yılından önce çıkması zor görünüyor. Bu arada MachineGames stüdyo yönetmeni Jerk Gustafsson da Şubat ayında yaptığı açıklamada ekibin Wolfenstein üçlemesini tamamlamak istediğini dile getirmişti.

Editörün Yorumu

FPS türünün başarılı bir örneği olan Wolfentein serisinin nasıl bir finale sahip olacağını merak ediyorum. MachineGames'in önünde hem Blazkowicz'in hikâyesini tamamlamak hem de oyunculara unutulmayacak bir son sunmak gibi iki önemli beklenti var. Yeni karakter Sofiya bu hikâyeye farklı bir bakış açısı kazandırabilir.