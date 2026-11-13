Wolfenstein 3 Duyuruldu! Senaryonun İlk Bölümünden Görsel Paylaşıldı

Uzun süredir merakla beklenen Wolfenstein 3 duyuruldu. Xbox CEO'su Asha Sharma tarafından yapılan duyuruda ilk bölümün adı da yer aldı. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Xbox CEO'su Asha Sharma, MachineGames'in Wolfenstein 3 üzerinde çalıştığını açıkladı.
  • Asha Sharma'nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda senaryonun ilk bölümünden kısa bir kesit yer aldı. Görsele göre bölümün adı "Nazitraz" olacak.
  • Sharma, Wolfenstein'ı oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olarak nitelendirdi ve oyun hakkında daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Wolfenstein serisinin yeni oyunu resmen doğrulandı. Xbox CEO'su Asha Sharma, MachineGames'in yeni oyun üzerinde çalıştığını açıkladı.  Uzun süredir merakla beklenen Wolfenstein 3'ün hikâyesi henüz açıklanmadı ama senaryonun ilk bölümünden paylaşılan görüntü bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.

Wolfenstein 3'ün İlk Bölümünün Adı Ne?

Asha Sharma'nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda senaryonun ilk bölümünden kısa bir kesit yer aldı. Görsele göre bölümün adı "Nazitraz" olacak. Sharma, Wolfenstein'ı oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olarak nitelendirdi ve oyun hakkında daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlandığını söyledi. Paylaşılan senaryo görüntüsü dışında hikâyenin devamına veya oynanışa ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Wolfenstein 3'ün Hikâyesinde Sofiya Kim Olacak?

Şubat ayında ortaya çıkan oyuncu seçimi ilanında Sofiya isimli Ukraynalı bir karakterden bahsediliyordu. Savaş nedeniyle travma yaşayan ve insanlara güvenmekte zorlanan Sofiya, aynı zamanda güçlü bir hayatta kalma mücadelesi veren biri olarak tanımlanıyor. Karakterin hikâyedeki rolü henüz açıklanmadı ancak oyunda önemli bir yere sahip olacağı söyleniyor.

Wolfenstein 3 Ne Zaman Çıkacak?

Wolfenstein 3'ün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak Şubat ayında oyuncu seçimi ilanına ortaya çıkmıştı. İlanda oyun için oyuncuların hareket ve yüz ifadelerinin kaydedilmesine yönelik çekimlerin Nisan ayında başlamasının planlandığı ve bu sürecin 2027'ye kadar devam edeceği belirtilmişti. Dolayısıyla oyunun 2028 yılından önce çıkması zor görünüyor. Bu arada MachineGames stüdyo yönetmeni Jerk Gustafsson da Şubat ayında yaptığı açıklamada ekibin Wolfenstein üçlemesini tamamlamak istediğini dile getirmişti. 

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Editörün Yorumu

FPS türünün başarılı bir örneği olan Wolfentein serisinin nasıl bir finale sahip olacağını merak ediyorum. MachineGames'in önünde hem Blazkowicz'in hikâyesini tamamlamak hem de oyunculara unutulmayacak bir son sunmak gibi iki önemli beklenti var. Yeni karakter Sofiya bu hikâyeye farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://insider-gaming.com/wolfenstein-3-confirmed-xbox-asha-sharma/

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