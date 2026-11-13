Redmi Note 18 Pro Max Geliyor! Bataryası Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin Redmi Note 18 serisiyle ilgili ilk teknik bilgiler ortaya çıktı. M841EE model numaralı telefon, Çin'de 3C sertifikası aldı. Bununla birlikte seride yer alan bir modelin şarj hızı belli oldu. Ayrıca Redmi Note 18 Pro Max'in batarya kapasitesi de açıklığa kavuştu. Cihaz yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi Note 18 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Tabii, kullanım süresini bataryanın yanı sıra işlemci, ekran ve yazılım optimizasyonları da etkiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi Note 17 Pro Max'te de aynı batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Redmi Note 18 Pro Max'in şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Note 17 Pro Max'te 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 100W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

Redmi Note 18 Pro 67W Hızlı Şarj Destekleyecek mi?

Çin'deki 3C sertifikası, M841EE model numaralı cihazın 67W kablolu şarj desteğine sahip olduğunu doğruluyor fakat bu model numarasının Redmi Note 18 serisidneki hangi telefona ait olduğu henüz belli değil. 67W şarj desteği, önceki nesilde Redmi Note 17 Pro modelinde de bulunuyordu. Buna göre Redmi Note 18 Pro 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Redmi Note 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi henüz Redmi Note 18 serisinin fiyatlarını açıklamadı. Redmi Note 17 Pro 5G, Türkiye'de 36.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin başlangıç fiyatı 44.999 TL seviyesinde. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 18 Pro Max 46 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Bunun bir tahmin olduğunu ve konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi Note 18 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 18 serisinin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Redmi Note 18 serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Redmi Note 18 Pro Max'in batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Telefonun diğer özellikleri ise henüz belli değil. Bu arada serinin önceki modeli Redmi Note 17 Pro Max'te de aynı batarya kapasitesi tercih edilmişti.