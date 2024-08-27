e-Spor dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan VALORANT CHAMPIONS turnuvasının finali geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti. Tüm dünyanın takip ettiği turnuvayı ülkemizdeki oyuncular da Riot Games etkinliğinde izledi.

Riot Games Türkiye, heyecan Dolu VALORANT VCT Finali izleme etkinliğine ev sahipliği yaptı!

Riot Games, tüm VALORANT severlerin heyecanla beklediği VALORANT CHAMPIONS turnuvasının finali için, İstanbul’da izleme etkinliği düzenledi. 25 Ağustos tarihinde ESA’da (Espor Arena) büyük bir coşkuyla gerçekleşen etkinlikte, Team Heretics ve Edward Gaming takımlarının kıyasıya mücadelesine tanıklık edildi.

Ünlü yayıncılar, influencerlar ve gazetecilerin katılım gösterdiği etkinlikte, oyun severler ünlü isimlerle tanışma fırsatı buldu. Etkinlikte hem PC hem de konsol üzerinden mini VALORANT turnuvaları düzenlenirken, kazanan takımlar özel ödüllerle taçlandırıldı.

Etkinliğe ayrı bir renk katan Kore temalı yemekler, katılımcılara farklı ve lezzetli bir deneyim sunarken, etkinlik anısına katılımcılara özel VALORANT temalı çantalar hediye edildi. Sevilen influencerların karşı karşıya geldiği özel VALORANT maçları ise izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Etkinliğe renk katan bir başka detay ise, özenle hazırlanan, Neon, Killjoy ve Jett, Chamber, Brimstone gibi karakterlerini yansıtan cosplay gösterimi oldu.

VCT kupasının sahibi Edward Gaming oldu

Heyecanın en üst seviyede olduğu 2024 Valorant Champions finalinde, Edward Gaming (EDG), Team Heretics'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. İlk haritayı Heretics kazansa da EDG sonraki iki haritayı kazanarak öne geçti.

Heretics, dördüncü haritada maçı uzatmayı başarsa da EDG son haritayı kazanarak kupanın sahibi oldu. Çin ekibi, uluslararası şampiyonada liderlik kazanan ilk Çinli takım olarak tarihe geçti. Maçın öne çıkan isimlerinden ZmijKK, 112 kill alarak turnuvanın MVP'si seçildi.