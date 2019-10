Riot Games Yeni Projelerini Duyurdu!

Riot Games, geliştiricisi olduğu League of Legends’ın 10. yıl kutlamasında beş yeni oyununu, League of Legends evreninde geçen animasyon dizisini, uzun metrajlı belgeselini ve geliştirdiği diğer sürpriz projelerini duyurdu.

Pek çoğumuzun LoL olarak tanıdığı League of Legends, hem ülkemizde hem de dünya genelinde geniş bir oyuncu kitlesine sahip. İlk kez 27 Ekim 2009 tarihinde yayınlanan oyun, geçtiğimiz günlerde on yaşına girdi. Riot Games, dün LoL'ün 10. yıl dönümünün kutlandığı küresel yayın sırasında duyurduğu yeniliklerle, oyun dünyasına canlılık getirecek gibi gözüküyor.

Yeni mobil kart oyunu: Legends of Runeterra

Riot Games, oynanışı beceri ve yaratıcılık gerektiren yeni kart oyunu Legends of Runeterra’yı (LoR) duyurdu. League of Legends dünyasında geçen LoR, oynaması ücretsiz bir stratejik kart oyunu. LoL'ün sembolleşmiş şampiyonlarını ve Runeterra'nın çeşitli bölgelerinden gelen yepyeni karakterleri içeren kartların her biri, özgün bir tarza sahip ve stratejik bir avantaj sunuyor.

Dinamik ve değişken bir çatışma sistemine sahip LoR’da oyuncular çeşitli yollardan kart kazanabiliyor. Oyuncular, ücretsiz seçenekler haricinde istedikleri bir kartı doğrudan oyun içi alışveriş birimini kullanarak ücretli olarak da satın alabilecek.

Şu anda ön kayıt aşamasında olan LoR, 2020 yılında hem PC hem de mobil cihazlarda oynanabilecek.

Yeni MOBA oyunu: League of Legends Wild Rift

League of Legends: Wild Rift, mobil cihazlara ve konsollara çıkacak, 5'e 5 oynanan yeni bir MOBA oyunu. 15-18 dakikalık karşılaşmalar için yeniden inşa edilen Wild Rift, iki taraflı kontrol düzenine sahip. Wild Rift, LoL'ün yalnızca başka platformlara aktarılmasından ibaret değil.

Oyun en baştan inşa edilerek, sevilen LoL deneyiminin yeni platformlarda da oyunculara sunulabilmesi için özel olarak tasarlandı. League of Legends: Wild Rift 2020'de mobil cihazlara çıkacak.

League of Legends Espor Menajerliği

League of Legends Espor Menajerliği, oyunculara takım menajeri olarak birinci sınıf bir League of Legends espor takımı kurma, kontrat imzalama ve çok daha fazlasını yapma fırsatı veren, geliştirme sürecindeki bir takım menajerliği oyunu. Espor ekosistemini genişletmek için tasarlanan LoL Espor Menajerliği’nde, oyundan elde edilen gelirler profesyonel takımlarla paylaşılacak.

Oyun ilk olarak önümüzdeki yıl League of Legends Pro League (LPL) bölgesinde çıkacak ve gelecekte diğer bölgesel liglere de yayılmayı hedefleyecek.

Bunlara ek olarak şirket, henüz proje aşamasında olan ve kod adlarıyla tanıttığı üç yeni oyun hakkında da bilgi verdi:

Taktiksel bir nişancı oyunu: Proje A

Proje L

Proje F

Riot Games, PC için geçici olarak Proje A adıyla anılan, rekabetçi ve karakterlere dayalı, taktiksel bir nişancı oyunu geliştiriyor. Oyun yakın gelecekteki göz alıcı bir dünyada geçiyor ve her biri özgün yetenekleri sayesinde silah becerilerini sergileyebilecekleri taktiksel fırsatlar oluşturan ölümcül karakterler içeriyor. Oyunla ilgili diğer detaylar ise 2020 yılında açıklanacak.

Proje L, LoL evreni'de geçecek dövüş oyununun geçici kod adı. Oyun geliştirme sürecinin başlarında ve hakkında ayrıntılı bilgi henüz mevcut değil.

Proje F, oyuncuların Runeterra dünyasını arkadaşlarıyla birlikte gezebilmesine olanak tanıyan, geliştirme sürecinin erken safhalarındaki projenin kod adı.

Animasyon Dizisi: Arcane

Arcane, Riot Games tarafından geliştirilen ve üretilen, 2020 yılında çıkacak bir League of Legends animasyon dizisi. Piltover ütopyası ile baskı altındaki Zaun yeraltında geçen ve sembolleşmiş iki LoL şampiyonunun geçmişi ile onları birbirinden koparan gücü konu alıyor.

League of Legends Köken ise, Akademi Ödülleri adayı belgesel yapımcısı Leslie Iwerks'ün uzun metrajlı belgeseli. Iwerks filmde LoL'ü ve oyunu dünyadaki en hızlı büyüyen sporlardan biri haline getiren topluluğu ele alıyor