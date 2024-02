Rise of the Ronin Bir Ülkede Yayınlanmayabilir: İşte Sebebi!

OYUN

PlayStation Duyurdu: Rise of the Ronin Türkçe Altyazı Desteği Tarihi Açıklandı!

Heyecanla beklediğiniz an geldi! PlayStation Türkiye, muhteşem aksiyon oyunu Rise of the Ronin"in Türkçe altyazı desteği ile çıkacağını resmi olarak duyurdu.