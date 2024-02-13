Rise of the Ronin Bir Ülkede Yayınlanmayabilir: İşte Sebebi!

PlayStation 5'e özel olarak çıkacak olan Rise of the Ronin, önümüzdeki ay dünya çapında piyasaya sürülecek. Fakat oyun Güney Kore’de piyasaya sürülmeyeceği iddia edildi.

Bu durumun, oyunun Team Ninja'daki yönetmeni Fumihiko Yasuda tarafından yapılan tartışmalı yorumlardan kaynaklandığı bildirildi.

Güney Kore ve Japonya arasındaki siyasi düşmanlık nedeniyle, bu kışkırtıcı yorumlar Sony Interactive Entertainment'ı Rise of the Ronin'in Güney Kore'de piyasaya sürülmesini engellemeye itti.

Sony Henüz Resmi Bir Açıklama Yapmadı

Fumihiko Yasuda'nın bir kamera arkası yapım videosunda, bir Japon bilgini olan Yoshida Shōin'i yücelttiği ve onu Sokrates ile karşılaştırdığı bildirildi. Shōin, Japonya'nın bölgedeki konumunu güçlendirmek için Kore topraklarını fethettiğinden bahseden ve "Jeonghan Teorisi" olarak da bilinen bir teoriyi desteklediği için bu durum tartışmalı bir gelişme oldu.

Bu durum Kore oyun camiasının tepkisini çekmiş ve SIE Korea'nın oyunun ülkede piyasaya sürülmesini engellemesine yol açmıştır. Rise of the Ronin'i PS Store'daki Güney Kore hesaplarından ön satın almak artık mümkün değil.

Gelişmeyle iligli Koreli bir oyuncunun "Sony Kore iyi bir karar verdi, gelecekte Team Ninja oyunlarına bakmayacağım bile." ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

PlayStation henüz bu iddianın geçerliliğini açıklığa kavuşturmadı. Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.