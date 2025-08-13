Roblox Oyuncuları Ayaklandı! Gözler Tek Bir İsimde Toplandı

7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Türkiye'de yasaklı olan Roblox, şu sıralar "çocuk istismarcılarına zemin hazırlamak" suçuyla eleştiriliyor. Oyuncular, direkt olarak CEO'yu koltuktan indirmek için bir kampanya başlattı. Change.org üzerinden başlatılan kampanya, kısa sürede geniş kitleye ulaştı ve 30 binden fazla imza topladı. Kampanya geniş ölçekte yayılmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinden oyuncular ve ebeveynler, Roblox CEO'su David Baszucki'nin görevden alınmasını talep ediyor.

Roblox Randevu Platformuna Dönüştü

Platformun sert eleştirilere maruz kalmasının sebebi, Roblox yönetiminin çocukların istismar edilmesini kolay hale getirmesiydi. Özellikle ebeveynler için oldukça tedirgin edici belli başlı özelliklerin platforma entegre edilmesi, tepkilerin birkaç ay önceden gelmesine neden olmuştu. Roblox platformunda özellikle flört için oluşturulmuş bazı odalar bulunuyor. Buraya giriş yapanın reşit olup olmadığı ise düzgün bir şekilde denetlenmiyor. Çoğunun "avcı" olarak nitelendirdiği çocuk istismarcıları, bu tarz odalarda adeta pusuya yatıyor ve yaşı fark etmeksizin herkesle flört ediyor. Durumun en canlı örneği, yetişkin bir adam tarafından taciz edilen 13 yaşındaki bir çocuk oldu.

Roblox İstismarcılarını İfşa Eden SCHLEP Engellendi

Platformun avcılar için bulunmaz kumaş haline geldiğini fark eden içerik üreticisi SCHLEP, denk geldiği potansiyel istismarcıları ifşa eden videolar çekmesiyle ün salmıştı. Ancak sonralarda SCHLEP'in hesabına engel getirildiği ortaya çıktı. Dahası, hesabın sahibine "güvenlik protokollerini ihlal ettiği" gerekçesiyle hukuki uyarı gönderildi.

Bazı Roblox geliştiricileri, istismarcıların gerçek yüzünü ortaya çıkaran SCHLEP'e destek vermek üzere harekete geçti. CEO'nun koltuktan indirilmesi kampanyasına ek olarak SCHLEP'e destek vermek için 15 Ağustos'ta "Free SCHLEP" sloganlı profil fotoğraflarını yüklemeye başlayacaklar.