Roblox, Türkiye'de Tekrardan Açılmak İçin Yeni Güvenlik Önlemleri Aldı!

Geçtiğimiz yıl ülkemizde çocukların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle erişime engellenen Roblox, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni güvenlik önemlerini nihayet hayata geçirdi. Şirket, ebeveynlerin çocuklarının platformda geçirdiği zamanı daha iyi yönetebilmesi ve gerekli durumlarda müdahalede bulunabilmesi için yeni denetim araçlarını kullanıma sundu.

Yeni kontrol araçları ile birlikte ebeveynler, çocuklarının Roblox'ta giriş yapabileceği oyun alanları ve arkadaş listelerini kolaylıkla yönetebilecek.

Ebeveynler, Çocuklarının Roblox'taki Oyun Alanlarını ve Arkadaşlarını Yönetebilecek

Yakın tarihte aldığı güvenlik önlemleri kapsamında, ebeveynlerin çocukları için kullanabileceği yeni bir kontrol merkezi oluşturan Roblox, kısa bir süre önce yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte kontrol merkezine yeni araçlar getirdi.

Yeni araçlarla beraber ebeveynler, artık çocuklarının Roblox'taki arkadaş listesini görüntüleyebilecek ve tehdit unsuru olarak gördüğü kullanıcıları kolaylıkla engelleyebilecek. Bunun yanı sıra yine güvenlik açısından sakıncalı olarak görülen oyun alanları da ebeveynler tarafından kısıtlanabilecek. Bu sayede uzun bir süredir şikayet edilen bazı oyun alanlarına çocukların giriş yapması önlenebilecek.

Söz konusu güncelleme ayrıca, ebeveynlerin çocukların platformda geçirdiği süreyi daha ayrıntılı şekilde takip edebilmesini sağlayan bir özelliğe de ev sahipliği yapıyor. Ebeveynler, yenilenen Güvenlik Merkezi bölümünde artık çocuklarının son yedi gün içinde en fazla oynadığı 20 oyun alanını görüntüleyebilecek. Böylece çocuk kullanıcıların en çok hangi alanlarda vakit geçirdiği daha kolay bir şekilde takip edilebilecek.

Peki siz Roblox'un aldığı yeni güvenlik önlemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mevcut önlemler oyunun Türkiye'de erişime açılması için yeterli mi yorumlarda buluşalım...