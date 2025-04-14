Roblox'un Arkasındaki Korkunç Sırlar Ortaya Çıkarıldı! Ebeveynler Endişeli

Milyonlarca çocuğun eğlence için girdiği Roblox, şok edici bir araştırmayla gündemde.

Revealing Reality adlı araştırma ekibinin yaptığı testlerde, 10 yaşında bir avatarın "otel" adlı sanal ortamda cinsel çağrışımlı sahnelerle karşılaştığı görüldü. Bir diğer senaryoda ise, yetişkin bir kullanıcı, 5 yaşındaki bir çocuk avatarına "Snapchat'ini verir misin?" diye sorabiliyor.

Roblox, bu tür içerikleri filtrelediğini iddia etse de, araştırmacılar kolayca atlatılabiliyor diyor. Oyunun 85 milyon aktif kullanıcısının %40'lık bir bölümünün 13 yaş altı olduğu düşünülünce bu tablo gerçekten endişe verici olarak öne çıkıyor.

Pedofililer Roblox'ta Geziyor

Guardian'ın haberine göre, bazı ebeveynlerin anlattıkları tüyler ürpertici. Örneğin 10 yaşındaki bir çocuk, platformda tanıştığı yetişkin tarafından dışarıda buluşma teklifi almış. 9 yaşındaki bir başka kız çocuğu ise platformda gördüğü cinsel içerikten sonra panik atak krizleri geçirmeye başlamış.

Roblox yetkililerinin dediğine göre oyun sürekli olarak güncelleniyor ve çocukların güvenliği için gereken önlemler alınıyor. Ancak İngiliz Lord Beeban Kidron'un yorumu tam aksini kanıtlıyor:

Bu bir sistem hatası. Çocuklar korunmasız bırakılıyor!

Çocukları Korumanın Yolları

Uzmanlara göre, tek suçlu Roblox değil. Siber dünyada çocuk güvenliği, tüm platformların ortak sorunu. Burada asıl iş ebeveynlere düşüyor. Ne yazık ki çocuğuna teknolojik cihazları teslim edip bambaşka işlerle uğraşan ebeveynler, çoğunluklar neler olduğunu çok geç fark ediyor.

Sorumlu ebeveynler şunları yaparak en azından Roblox için riski azaltabilir: