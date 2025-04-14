Artık ChatGPT Kullanmak İçin Kimlik Göstermeniz Gerekebilir

OpenAI, geliştiricilerin en gelişmiş yapay zeka modellerine ulaşabilmesi için kimlik doğrulama şartı getirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta şirketin destek sayfasında sessiz sedasız yayımlanan bilgilere göre, "Doğrulanmış Organizasyon" adını taşıyan bu yeni süreçle birlikte artık herkes her modele ulaşamayacak—tabii kimlik doğrulaması yapmadıkları sürece.

Şirket bu adımı neden attığını şöyle açıklıyor:

Gelişmiş modelleri geniş geliştirici kitlesine sunarken, yapay zekânın güvenli ve sorumlu kullanımı konusunda ciddi bir sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki, küçük bir kesim, API'mizi kullanım politikalarımızı ihlal ederek kötüye kullanıyor. Bu doğrulama süreciyle bu tür risklerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Veri Hırsızlığının Önüne Geçmek İstiyorlar

Yılın başında Bloomberg'in yayımladığı bir haberde, Çin merkezli DeepSeek adlı yapay zeka laboratuvarına bağlı olduğu öne sürülen bazı kişilerin, 2024'ün sonlarında API üzerinden büyük miktarda veri çektiği ve bu verileri kendi modellerini eğitmek için kullandığı iddia edilmişti. Yani şirketin belirlediği kullanım şartları tamamen ihlal edilmişti.

Kısacası OpenAI'ın bu doğrulama sistemini devreye almasının ardında iki ana neden yatıyor gibi görünüyor: Güvenlik ve veri koruması. Şirket daha önce de modellerinin kötü niyetli kişilerce kullanılmasını önlemeye yönelik pek çok rapor yayımladı.

Herkes Doğrulama Alamayacak

Bundan böyle API üstünden en gelişmiş yapay zeka modellerine ulaşmak isteyen geliştirici ekipler bizzat devlet tarafından temin edilmiş geçerli bir kimlik kullanarak sistemlere erişim sağlayabilecek. Söz konusu kimlik doğrulama işlemi sadece 90 günde bir yapılacak. Başvuruların otomatik kabul edilme gibi bir durumu da yok, yani bu ayrıcalık kimliğini temin eden her organizasyon için geçerli değil.