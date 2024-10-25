Roblox, Çocuklar İçin Yeni Kurallar Getiriyor: Ebeveyn Kontrolü Güçleniyor!

Çevrim içi oyun platformu Roblox'un geliştiricisi Roblox Corporation, ebeveynlere daha fazla kontrol sağlayacak önemli değişikliklerin altına imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, bu kapsamda yeni güvenlik kuralları duyurdu.

Roblox'a Çocukların Güvenliği İçin Önemli Yenilikler Geliyor

13 yaşından küçük çocukların belirli sohbet özelliklerine erişebilmesi için ebeveynlerinden izin alması gerekecek. 9 yaşından küçük çocukların ise bazı oyunları oynayabilmesi için ebeveyn iznine ihtiyaç duyacak.

Popüler platform ayrıca ebeveynlere daha fazla kontrol imkânı sunacak yeni hesap türü ekleyecek. Bu hesap türü sayesinde ebeveynler kendi hesaplarını çocuklarının hesabına bağlayabilecek.

Hesap bağlama işlemi sayesinde ebeveynler çocuklarının hesabıyla ilgili çeşitli bilgilere ulaşabilecek. Bunlar arasında oyunda geçirilen süre, Roblox arkadaşları ve daha birçok bilgi bulunacak.

Roblox'ta hesap kısıtlamaları özelliği kaldırılacak fakat ebeveynler, yeni hesap türü üzerinden belirli sınırlamalara erişebilecek ve bunlar üzerinde çeşitli ayarlar yapabilecek.

Roblox Erişim Engeli Hakkında Açıklama Yapmıştı

Roblox ayrıca geçtiğimiz günlerde "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır" ifadelerini kullanmıştı ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti:

"Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak iş birliği içindeyiz."

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