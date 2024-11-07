Roborock’tan Kasım Ayına Özel İndirim Kampanyası

Robot süpürge dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Roborock, adını kasım ayında indirim yapan markaların arasına yazdırdı. Şirketin ev temizliğinde kolaylık sağlayacak robot, ıslak kuru ve dikey süpürge modelleri, oldukça iyi indirimlerle kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte detaylar!

Roborock Süpürgelerde İndirim Kampanyası Başladı

Temizlik teknolojileri hayatımızı kolaylaştırmaya ve bir zamanlar oldukça uzun zaman alan gündelik işleri çok daha kolay hale getirmeye devam ediyor. Bu konudaki en büyük yardımcımız ise kuşkusuz robot süpürge başta olmak üzere diğer inovatif süpürge modelleri. Roborock ise evinizin dört bir yanını kolayca temizleyebilmeniz için Kasım ayına özel birçok ürününde indirim yaptı. İndirime giren modellerden bazıları ise şu şekiilde:

Q5 Pro Serisi: 5.500 Pa emiş gücü ve DuoRoller Fırça ile tozları kolayca ortadan kaldırıyor.

Q7 Pro: 4.200 Pa emiş gücü ve Otomatik Toz Boşaltma sayesinde temizliği derinlemesine ele alıyor.

Q8 Serisi: 5.500 Pa HyperForce emiş gücü ve ile evcil hayvan tüyleri başta olmak üzere birbirinden farklı kirleri yok ediyor.

Qrevo S: Akıllı temizliğin keyfini çıkarmanız için en büyük yardımcınız olan Qrevo S, 7.000 Pa emiş gücü, çok fonksiyonlu istasyonu ve yükseltilebilir paspası ile yenilikçi temizleme seçeneği sunuyor.

S8: Temizlikte yeni yardımcınız olacak Roborock S8, 6000 Pa emiş gücü, gelişmiş halı temizleme desteği ile kirleri ve tozları ortadan kaldırmak için derinlemesine temizlik yapıyor.

Flexi Pro: 17.000 Pa emiş gücü sayesinde ıslak ya da kuru fark etmeksizin tüm lekeleri hızlıca temizleyebiliyor. DirTect teknolojisi ile kir yoğunluğuna göre temizlik performansını artırıp FlatReach teknolojisini kullanarak ulaşılması zor olan koltuk ve masa gibi alanlara kolayca ulaşılmasını sağlıyor.

H5: 1.55 kg hafif yapısı sayesinde birbirinden farklı alanlarda kolaylıkla kullanım imkanı sağlayan Roborock H5, yüksek 158 AW emiş gücü ile beraber 60 dakikaya varan kullanım ömrü sunuyor.

Evinde yenilikçi temizlik çözümlerini kullanmak isteyenleri düşünen Roborock, 5-11 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı akıllı süpürge modellerini Trendyol ve Hepsiburada üzerinden indirimli olarak tüketicilerle buluşturacak.