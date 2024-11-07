Casus Yazılımlar Airfryer'larda Saklanıyor: Dinleniyor Olabilirsiniz

Akıllı cihazların hayatımıza getirdiği kolaylıklar tartışılmaz. Günlük hayatımızın bir parçası ve zamandan tasarruf etmemize olanak sağlıyor. Ancak bu cihazlar aynı zamanda veri güvenliği riski de barındırıyor. Öyle ki Airfryer'lar bile casusluk yapıyor ve verilerinizi çalıyor olabilir.

Airfryer’lar Çin Sunuculara Veri Gönderiyor

Birleşik Krallık'tan Which? şirketinin yaptığı araştırmada özellikle Xiaomi ve Aigostar marka Airfryer’ların kullanıcı verilerini Çin merkezli sunuculara ilettiği gözlemlendi. Airfryer’ların yanı sıra, akıllı saatler, hoparlörler ve akıllı televizyonlar da incelemeye dahil edildi. Tüm cihazlar kullanıcıların hassas verilerini toplamak için çeşitli izinler talep ediyordu. Araştırmada güvenlik açısından puanlanan cihazların büyük çoğunluğunun gizlilik skoru yüzde 50’nin altında kaldı.

Diğer Akıllı Cihazlarda da Gizlilik Sorunları Var

Özellikle Amazon Echo gibi popüler akıllı hoparlörler, veri paylaşım taleplerini reddetme imkanı sunsa da, çoğu cihaz temel özelliklerinin kullanılabilmesi için Amazon veya Google hesabı gerektiriyor. En az izin talep eden cihazlardan biri olarak öne çıkan Bose Home Portable bile Facebook, Google gibi izleyicilerle donatılmış durumda. Yani her ne kadar veri paylaşımını reddetseniz de bu cihazlar sizleri izlemeye devam ediyor.

Akıllı Televizyonlarda Tehlike Büyüyor

Which?, akıllı televizyonların da ipliğini pazara çıkardı. Araştırmanın devamında Hisense ve Samsung TV'lerin kurulum esnasında kullanıcıdan posta kodu talep ettiği belirtiliyor. Samsung TV telefon uygulaması sekiz riskli izin istiyor. Ayrıca LG ve Samsung TV’lerin reklam ve veri takibi için Facebook ve Google gibi üçüncü taraflarla bağlantı kurduğu belirtiliyor.