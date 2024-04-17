Dünyanın En Ünlü Robotlarından Atlas Emekliye Ayrıldı: Yerini Kim Alacak?

Koşabilen ve hatta ters takla bile atabilen insansı robot Atlas, 11 yılın ardından emekliye ayrıldı.

Robotun üreticisi Boston Dynamics, yayınlamış olduğu robotun öne çıkan özelliklerini gösteren bir videoda "Şimdi hidrolik Atlas robotumuzun arkasına yaslanıp rahatlama zamanı." ifadelerine yer verdi. Atlas'ın çeşitli hareketleri ve videoları yıllar içinde viral hâle gelmişti.

Atlas'ın Yerini Alacak Elektrikli Robot Tanıtıldı

🛑 Boston Dynamics yeni nesil "Atlas" robotunu tanıttı.



🤖 Hidrolik robotlar emekliye sevk edildi. Yeni nesil robotlar elektrikli olacak. pic.twitter.com/C6KE4yBWI5 — Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) April 17, 2024

Geçtiğimiz günlerde şirket, "daha güçlü ve daha geniş bir hareket aralığına sahip" olacağını söylediği tamamen elektrikli bir model olan hidrolik Atlas'ın yerini alacak modeli tanıtmıştı. Robot uzmanı Dr. Ingo Keller "giderek insana benzeyen yeteneklerinin, robotların yapabileceklerinin sınırlarını zorlamaya yardımcı olduğunu" söyledi.

Hatta şirket, Atlas'ın yerini alacak robotun uzuvlarını selefinin başarabileceğinden daha karmaşık şekillerde büktüğünü gösteren yeni bir video bile yayınladı.

Atlas'ın ilk versiyonu 2013 yılında ABD ordusu için bir robotik yarışmasının parçası olarak üretilmişti. Hatta bu versiyon normal şartlarda afetlerden sonra arama ve kurtarma görevlerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştı. Atlas o zamanlar "şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş insansı robotlardan biri" olarak tanımlanıyordu.

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