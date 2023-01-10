Robot Avukat Mahkemeye Çıkacak

ABD'de insanlık tarihi için önemli bir gelişme yaşanmak üzere. Bir süredir hukuk konusunda insanlara ücretsiz bir şekilde yardımcı olmasıyla tanınan DoNotPay isimli yapay zeka, mahkemeye avukat olarak çıkacak.

DoNotPay CEO'su Joshua Browder, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD Yüksek Mahkemesi önünde görülecek yaklaşan bir dava için AirPods takarak yapay zekadan hukuki tavsiye almak isteyen kişiye 1 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Robot Avukat Yüksek Mahkeme Karşısına Çıkacak

ABD'de özellikle park ve trafik cezaları konusunda vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamasıyla tanınan DoNotPay, yakın zamanda en büyük sınavını Yüksek Mahkeme karşısında verebilir.

Joshua Browder, yapay zekalarının Yüksek Mahkeme karşısında performans göstermesini istediklerini belirterek, "İnanmayanlar trafik cezası duruşmaları DoNotPay için çok basit diyecek. Bu yüzden ciddi bir teklif yapıyoruz. DoNatPay'i Yüksek Mahkeme karşısında test etmek istiyoruz." dedi.

Teknoloji guruları tarafından bir reklam kampanyası olarak adlandırılan bu olayın hukuk karşısında yasal olup olmayacağı dahi henüz belli değil. Ancak eğer her şey yolunda giderse robot zeka avukat yakın zamanda jüri karşısında yerini alabilir.