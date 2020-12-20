Rockstar Games Açıkladı: GTA 6’da Hikaye Modu Olacak mı?

Yılların eskitemediği video oyunu serilerinden Grand Theft Auto’nun hayranları, uzun bir zamandır GTA 6’nın single player yani tek oyunculu bir video oyunu olmaktan çok uzak bir video oyunu olup olmayacağı hakkında soru işaretlerinin giderilmesini istiyordu. Rockstar Games, konu hakkında soru işaretlerini gidecek bir açıklama yaparak serinin yeni oyununu beklemekte olan kişilerin merakını ortadan kaldırdı.

Rockstar Games, GTA 6 Hakkında Yeni Bir İpucu Paylaştı

Grand Theft Auto serisinin son video oyunu GTA 5, tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olmasından ve Take-Two ile RG için servet değerinde olan GTA Online sayesinde her ay en çok oynanan ve en çok satanan video oyunlarından biri olmaya devam ediyor. O zamandan bu zamana şirket tüm zamanların en büyük tek oyunculu video oyunlarından bir tanesi olan Red Dead Redemption 2’yi piyasaya sürdü. Şirket ayrıca RDR 1 için tek oyunculu bir DLC yayımladı. GTA V, serinin önceki oyunlarından farklı olarak tek oyunculu bir DLC almamıştı.

GTA Online olmasaydı da GTA 5 hala tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olurdu ancak şirketin bu kadar çok para kazanmasının en büyük nedeni GTA Online oldu. Son oyun tek oyunculu bir DLC almasa da online oyun modu sayesinde milyonlarca oyuncu tarafından satın alınıp oynanmaya devam etti. Online modu sayesinde DLC eksikliği giderilen GTA 5, oyuncuların serinin gelecek oyunları için birbirinden farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Oyuncular, serinin gelecek oyunlarında hikaye modunun olmayacağını düşünerek konu hakkındaki endişelerini dile getirmeye başladı. Başka bir deyişle oyuncular GTA VI’nın yeni bir GTA Online olacağını düşünüyor ve bu konu hakkındaki endişelerini dile getiriyordu. Geliştirici ve yayıncı şirket çoğu Grand Theft Auto oyuncusunun cevabını uzun bir süredir merak ettiği soruyu yanıtladı ve oyuncuların konu hakkındaki soru işaretlerini giderdi. Oyuncuların GTA VI ile ilgili endişelerini ele alan şirket, oyuncuların hikaye modunun kalkacağına dair endişelenmesine gerek olmadığına işaret etti.

Rockstar Games’ten Tarek Hamad ve Scott Butchard, Grand Theft Auto serisinin tek oyunculu içeriğinin hiçbir yere gitmediğini doğruladı. Hikaye modunun GTA 6 ve diğer oyunlarda da olmaya devam edeceği gibi, single player modunun GTA Online’ın gelecekte büyük bir parçası haline gelmesi planlanıyor. İkili tarafından aktarılan bilgilere göre serinin son oyununun çok oyunculu modunda yakın bir zamanda eklenen tek kişilik soyguna benzer şekilde daha çok tek kişilik görevler yer almaya başlayacak.