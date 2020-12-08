Take-Two CEO'su: Oyun Dünyası 10 Yıl İçinde Çağ Atlayacak

Yakın bir tarihte çıkarılan büyük video oyunlarının ne kadar kapsamlı bir şekilde tasarlanıp oyunculara sunulduğunu fark etmişsinizdir. Bugünün oyunlarının grafikleri zaten yeterince etkileyici görünüyor fakat Take-Two CEO’su tarafından yapılan açıklamaya göre oyun dünyası 10 yıl içinde çağ atlayacak ve oyuncuların karşısına bugünün grafiklerinden çok daha iyi grafiklerle çıkılacak.

Take-Two CEO’sunun Gelecekteki Oyun Dünyasına Dair Görüşleri

Grand Theft Auto, L.A. Noire ve Max Payne gibi başyapıtların arkasında yer alan isim Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, oyunların şu an sahip olduğu grafiksel kalitesini bir kenara bırakarak ileriye yönelik düşüncelerini açıkladı. Zelnick’e göre Grand Theft Auto V’in grafikleri oyuncuların gözünü yeterince kamaştırırken yakın bir gelecekte oyuncuları grafik anlamında çok daha büyük yenilikler bekliyor.

UBS Global TMT Sanal Konferansı'na katılan Strauss Zelnick, oyunların gelecekte daha iyi bir grafik kalitesine sahip olacağını düşündüğünü ifade etti. Video oyunlarında yer alan insan dokularının, binaların, atmosferin ve daha birçok ögenin gerçek hayattan farksız bir şekilde tasarlanmış halde çok yakın bir zamanda oyuncuları beklemeye başlayacağını düşünen Zelnick, önümüzdeki 10 yıl içinde oyun sektöründe büyük bir devrim yaşanacağına işaret etti.

Strauss Zelnick, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bunları tam olarak söylemeyecek olsam da sizi bekleyenlerden bazıları, teknolojinin oyunculara eskiden video oyunlarında deneyimlemedikleri birçok faaliyeti deneyimleme olanağı verecek. Gelecekte oyuncuları buna benzer birçok oyun bekliyor. Şu anda yaptığımız işlerden bazıları canlı aksiyona çok benziyor ancak yine de animasyonlardan oluşuyor.” şeklinde konuştu.

Bir bilgisayar oyuncusunun gelecekte herhangi bir video oyununda neler yapabileceği hakkında küçük ipuçları paylaşan Zelnick, “10 yıl içinde tamamen gerçekçi olacak bir şeyleri bir bilgisayar içinde yapmak istiyorsanız bunu yapmanıza yardımcı olacak çok sayıda seçeneğiniz olacak” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalarda ayrıca şirketin şu anda geliştirmekte olduğu 93 oyun olduğunu bildirdi. Bu 93 video oyununun yanında Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Siz Strauss Zelnick’in açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 10 yıl içinde oyuncuların karşısına nasıl bir oyun çıkacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.