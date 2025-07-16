Rockstar Games, 13 Yıllık Uygulamasına Son Verme Kararı Aldı

Rockstar Games, şu sıralar oyun dünyasında popüler hale gelen "hiçbir açıklama yapmadan servis sonlandırma" trendine katıldı ve 13 yıllık Social Club platformunu sessizce kapattı. İlk olarak 2011 yılında servis edilen ve o zamandan beri Red Dead Redemption ve özellike Grand Theft Auto gibi oyunlar için topluluk merkezi görevi gören Social Club artık yok.

Burası sadece bir işlev merkezi değil, GTA Online oyuncularının birbiriyle iletişim kurduğu, fotoğraf ve videolar paylaştığı, ekip kurduğu ve sosyalleştiği bir alandı. Ayrıca yarış oluşturma ve sanal borsa işlemleri de buradan takip ediliyordu.

Social Club İşlevsellik Sorunu Açısından Eleştirildi

Tüm bunlara rağmen Social Club kusursuz çalışan bir araç değildi ve oyuncular tarafından sıklıkta topa tutuluyordu. Platform, kullanıcı deneyimi açısından pek de yeterli değildi. Ekip sistemi kötüye kullanılıyordu ve özellikle son dönemlerde ekiplerin ele geçirildiği haberleri yaygınlaşmıştı.

Görünen o ki Social Club, sürekli güncellenen oyunların modern yapılarıyla uyumlu çalışamıyordu. Kullanıcılardan gelen olumsuz geribildirimler, Social Club'ın sonunu getirdi.

GTA 6 Öncesi Yeni Bir Versiyon Çıkacak

Rockstar Social Club'ın kapanması bir sonun başlangıcı olacak. Zira Social Club benzeri bir yapı üzerinde çalışıyor. Oyunların modern yapılarıdan gelen talepleri karşılayabilecek düzeyde yeni bir sistem kurulacak.

Bu sistem, Rockstar'ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve tüm oyun dünyasının büyük heyecanla beklediği Grand Theft Auto 6'nın çıkışı öncesinde tanıtılacak. Sistemin yeni oyun çıkmadan önce hazır olması bekleniyor.