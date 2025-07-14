Rockstar, Yeni GTA Oyununu Yanlışlıkla Sızdırdı: Hayır GTA 6 Değil!

Oyun dünyasındaki tüm gözler GTA 6 için Rockstar Games'e çevirilmişken, ünlü oyun stüdyosu şaşırtıcı bir gelişme ile gündeme geldi. Şirket, uzun zamandır geliştirdiği bir GTA oyununun yeniden yapımını yanlışlıkla kendi eliyle ifşa etti.

Hatırlarsanız Rockstar'ın geçtiğimiz aylarda GTA 6'nın yanı sıra bazı eski yapımlarını yenilemek ve yeni nesil konsollara uyumlu hale getirmek için çaba sarf ettiğini aktarmıştık. Özellikle GTA 4 oyununun yeniden yapımı için büyük mesai harcayan şirket, kısa bir süre önce yeni oyununu istemeden de olsa paylaştı. İşte detaylar!

GTA 4 Remastered PS4 ve PS5'e Geliyor!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı paylaşımlara göre Rockstar Games'in resmi destek sayfasında yapılan yeni bir güncelleme birçok kullanıcının dikkatini çekti. Destek sayfasındaki GTA 4 bölümünde, oyunun ilk sürümünde bulunmayan bir detay olarak PlayStation 4'ün (PS4) desteklenen platformlar arasında listelendiği fark edildi.

Bu durum kısa süre içinde düzeltilmiş olsa da, kullanıcılar bu olayı hızla sosyal medyaya taşıdı. Resmi kaynaklardan henüz net bir açıklama gelmemesine rağmen, pek çok kişi bu gelişmeyle birlikte GTA 4 Remastered'ın PS4 ve PS5 konsollarına geleceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, yeniden yapım versiyonuyla ilgili bazı bilgileri de gün yüzüne çıkarmıştı. Söylentilere göre, GTA 4 Remastered grafiklerde ya da içerikte köklü bir yenilik içermekten ziyade genel olarak sevilen oyunun yeni nesil konslollar ile uyumlu hale getirilen bir versiyonu olacak. Ayrıca, birçok analist oyunun 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülebileceğini tahmin ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz başka hangi Rockstar yapımlarının yenilenmesini istersiniz? Yorumlarda buluşalım...