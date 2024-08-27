Rockstar'ın Yıllardır Gizlediği GTA Oyunu Ortaya Çıktı! Neden Piyasaya Sürülmedi?

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Grand Theft Auto (GTA) hakkında şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Bilindiği gibi, serinin ikonik oyunu GTA III'ün ardından, oyuncular San Andreas'ın sokaklarına adım atmıştı. Ancak, yeni ortaya çıkan bilgilere göre, Rockstar Games aslında bambaşka bir proje üzerinde çalışıyordu. Peki bu proje neydi? İşte ayrıntılar…

GTA III'ün Başarısının Ardından Tokyo'ya Yolculuk

2023 yılında GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırılmasıyla başlayan süreç, veri madencilerinin dikkatini Tokyo ile ilgili bazı referanslara çekti. Bu referanslar, Rockstar'ın GTA III'ün devamı olarak Tokyo'da geçen bir oyun üzerinde çalıştığını düşündürdü.

Konu hakkında yapılan bir röportajda, Rockstar'da daha önce görev almış güvenilir bir kaynak GTA III'ten sonra Tokyo'da geçecek bir oyun üzerinde çalışıldığını doğruladı. Rockstar kurucularından Sam Houser'ın Japonya'yı sık sık ziyaret etmesi ve Tokyo'nun oyunun atmosferine uygun olabileceğini düşünmesi, bu projenin ortaya çıkış nedenleri arasında yer alıyor.

Ancak, Rockstar Games bu cesur projeden vazgeçiyor. Çünkü, Tokyo'nun haritasını oluşturmak için uzun süreli bir araştırma yapılması ve Japon kültürünü doğru bir şekilde oyun içinde yansıtmanın zorluğu, şirkete engel oluyor.

Sonrasında ise Rockstar, daha önce oyunlarında kullandığı şehirleri tercih ederek 2004 yılında oyun dünyasına damga vuran GTA San Andreas’ı piyasaya sürüyor. Peki sizce Rockstar Games, Tokyo projesine devam etseydi, GTA serisi nasıl bir evrim geçirecekti? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.