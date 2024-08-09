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Rockstar'ın Çatı Şirketi Take-Two, GTA 6'nın Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı: Tekrardan Ertelenecek Mi?

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, merakla beklenen GTA 6 başta olmak üzere pek çok oyunun çıkış tarihini açıkladı.

Barış Toku
Barış Toku -

Rockstar Games ve 2K gibi devleri bünyesi altında toplayan çatı şirketi Take-Two, 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali raporlarını kamuoyuna sundu. Şirket, mali raporlar ile birlikte uzun bir süredir beklenen GTA 6 gibi pek çok oyunun çıkış tarihini açıkladı. Detaylar haberde.

GTA 6, Konsollar İçin Ertlenmeyecek, PC Versiyonu İçin Durum Belirsiz!

Take-Two tarafından yayımlanan raporlara göre, 11 yılı aşkın bir süredir beklenen GTA 6’nın neyseki ertelenmeyecek ve daha önce açıklandığı tarihte satışa sunulacak. Buna göre, PS5 ve Xbox Series X/S için oyunun 2025 yılının sonbahar aylarında çıkacağını söyleyebiliriz. Maalesef henüz hala oyunun tam çıkış tarihi netleşmiş değil.

Öte yandan, GTA 6'nın PC için ne zaman geleceğine dair bir bilgi paylaşılmamış. Ancak, PC sürümünün konsollar için belirlenen tarihten daha sonraki yıllarda piyasaya sürüleceğini tahmin edebiliriz. Bu duruma örnek olarak, GTA 5'in konsoldan 2 yıl sonra PC için çıkış yapması gösterilebilir. GTA 6'da da benzer bir durum olup olmayacağını zaman gösterecek.

GTA 6 ile Beraber 2025 Yılında Çıkış Yapacak Take-Two Oyunları

Take-Two tarafından yapılan açıklamalara göre 2025 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulması planlanan oyunlar şu şekilde:

Oyun Platform Çıkış tarihi
NBA 2K25 PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch 6 Eylül 2024
WWE 2K25 Belli değil 2025 yılı kışı
Sid Meier's Civilization VII PS5, PS4, Xbox Series X/S Xbox One, PC 2025 yılı kışı

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

 PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch 2025 yılı kışı
Grand Theft Auto VI PS5, Xbox Series X/S 2025 yılı sonbaharı
CSR Racing 3 iOS, Android Belli değil
Judas PS5, Xbox Series X/S, PC Belli değil

GTA 6 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak?
OYUN

GTA 6 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak?

GTA 6 sistem gereksinimleri, uzun süredir çok fazla sayıda oyuncu tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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