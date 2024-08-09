Rockstar'ın Çatı Şirketi Take-Two, GTA 6'nın Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı: Tekrardan Ertelenecek Mi?

Rockstar Games ve 2K gibi devleri bünyesi altında toplayan çatı şirketi Take-Two, 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali raporlarını kamuoyuna sundu. Şirket, mali raporlar ile birlikte uzun bir süredir beklenen GTA 6 gibi pek çok oyunun çıkış tarihini açıkladı. Detaylar haberde.

GTA 6, Konsollar İçin Ertlenmeyecek, PC Versiyonu İçin Durum Belirsiz!

Take-Two tarafından yayımlanan raporlara göre, 11 yılı aşkın bir süredir beklenen GTA 6’nın neyseki ertelenmeyecek ve daha önce açıklandığı tarihte satışa sunulacak. Buna göre, PS5 ve Xbox Series X/S için oyunun 2025 yılının sonbahar aylarında çıkacağını söyleyebiliriz. Maalesef henüz hala oyunun tam çıkış tarihi netleşmiş değil.

Öte yandan, GTA 6'nın PC için ne zaman geleceğine dair bir bilgi paylaşılmamış. Ancak, PC sürümünün konsollar için belirlenen tarihten daha sonraki yıllarda piyasaya sürüleceğini tahmin edebiliriz. Bu duruma örnek olarak, GTA 5'in konsoldan 2 yıl sonra PC için çıkış yapması gösterilebilir. GTA 6'da da benzer bir durum olup olmayacağını zaman gösterecek.

GTA 6 ile Beraber 2025 Yılında Çıkış Yapacak Take-Two Oyunları

Take-Two tarafından yapılan açıklamalara göre 2025 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulması planlanan oyunlar şu şekilde:

Oyun Platform Çıkış tarihi NBA 2K25 PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch 6 Eylül 2024 WWE 2K25 Belli değil 2025 yılı kışı Sid Meier's Civilization VII PS5, PS4, Xbox Series X/S Xbox One, PC 2025 yılı kışı Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch 2025 yılı kışı Grand Theft Auto VI PS5, Xbox Series X/S 2025 yılı sonbaharı CSR Racing 3 iOS, Android Belli değil Judas PS5, Xbox Series X/S, PC Belli değil

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