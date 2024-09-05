4K ya da 480 Hz! ROG'un Çift Görüntü Moduna Sahip Yeni Oyuncu Monitörü Türkiye'de

ASUS'un oyunculara yönelik markası Republic of Gamers (ROG), Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, çift görüntü moduna sahip ROG Swift OLED PG32UCDP isimli 32 inç oyuncu monitörünü Türkiye’de satışa sundu. İşte ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP oyuncu monitörü özellikleri ve fiyatı!

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP Türkiye'de Satışa Çıktı

Performans günümüzde oyuncular için her şeyden daha önemli. Bu nedenle başta ASUS Republic of Gamers (ROG) olmak üzere pek çok marka bu ihtiyaca yönelik ürünlerle oyunseverlerin karşısına çıkıyor. ROG Swift OLED PG32UCDP 32 inç oyuncu monitörü ise bu ihtiyaca en iyi cevap veren monitör olmasıyla dikkat çekiyor.

ROG Swift OLED PG32UCDP 32 inç oyuncu monitörünün en çok dikkat çeken özelliği kuşkusuz çift görüntü moduna sahip olması. Günümüzde çoğu oyuncu bu monitörün sahip olduğu 4K çözünürlükte 240 Hz yenileme hızını yeterli bulabilir. Ancak ROG, en iyisinin de iyisini isteyen rekabetçiler için ikinci bir seçenek daha sunuyor.

Dileyen kullanııclar, monitörü FHD çözünürlükte kullanarak ekran yenileme hızını 480 Hz'e çıkarabiliyor. Bu da size özellikle rekabetçi oyunlarda oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Monitör aynı zamanda AI Assistant teknolojisi ve OLED Anti-flicker gibi gelişmiş özelliklerle de dikkat çekiyor.

Kullanıcı dostu Auto KVM, USB-C bağlantısıyla 90 W güç çıkışı ve geniş bağlantı seçenekleriyle PG32UCDP, esnek kullanım sunuyor. Ayrıca, ASUS OLED Care teknolojisi sayesinde ekranın ömrü korunuyor.

Yurt dışında 1299 ABD doları tavsiye edilen fiyatla satışa çıkan monitör güncel kur ile 44 bin TL'ye geliyor. Ancak şirketin bu fiyatta bir değişiklik yapıp yapmayacağı bilinmiyor.