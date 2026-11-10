EKG Özellikli Akıllı Yüzük Tanıtıldı! Şarjı 10 Gün Dayanıyor

Akıllı yüzük pazarına yeni bir model daha katıldı. Rogbid, kalp sağlığına odaklanan yeni akıllı yüzüğü VitalRing'i duyurdu. Titanyum gövdesi, EKG ölçümü ve 10 güne kadar pil ömrüyle dikkat çeken cihaz, standart aktivite takibinin ötesine geçerek sağlık verilerini daha ayrıntılı takip etmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Rogbid VitalRing'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay Dış Malzeme Titanyum alaşım İç Kaplama Epoksi reçine Genişlik 8 mm Ağırlık Yaklaşık 5 gram Suya Dayanıklılık 5ATM Ana Kontrol Çipi Nordic 54L15 Analog Ön Uç Çipi TI4950 Sağlık Ölçümleri PPG, EKG, SpO2, HRV Ek Sağlık Özellikleri Kalp atış hızı, vücut sıcaklığı, stres, uyku ve adet döngüsü takibi Aktivite Takibi Adım, mesafe, kalori ve spor modları Pil Ömrü 10 güne kadar Şarj Kutusu 400mAh Renkler Aura Gold, Lunar Silver, Obsidian Black

Rogbid VitalRing EKG Ölçümü Yapabiliyor mu?

VitalRing, EKG özelliğine sahip. Cihazda Nordic 54L15 ana kontrol çipi ve TI4950 analog ön uç çipi bulunuyor. Bu donanımlar PPG, EKG ve SpO2 ölçümlerinin yapılabilmesine yardım ediyor. EKG ölçümü için yüzüğün üzerinde bulunan iki temas noktasına dokunmak gerekiyor. Kullanıcının diğer elindeki bir parmağı da bu temas noktalarına yerleştirmesiyle birlikte ölçüm gerçekleştiriliyor.

VitalRing kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini, kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) ve vücut sıcaklığını sürekli takip edebiliyor. Akıllı yüzüğün özellikleri arasında uyku evrelerinin analizi, günlük stres takibi ve adet döngüsü takibi de bulunuyor. Bu arada söz konusu ölçümlerin tıbbi teşhis amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtelim. Özellikle EKG gibi sağlık odaklı özelliklerin bulunması, cihazın tıbbi bir ölçüm cihazıyla aynı doğruluk seviyesinde olduğu anlamına gelmiyor.

Rogbid VitalRing Hangi Akıllı Özellikleri Sunuyor?

VitalRing günlük adım sayısı, kat edilen mesafe ve yakılan kalori gibi standart aktivite verilerini de kaydedebiliyor. Farklı spor modları sayesinde fiziksel aktiviteler sırasında da kullanılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar sağlık verilerini aile üyeleriyle paylaşabiliyor. Yakınlarının sağlık durumunu uzaktan takip etmek isteyen kişiler için faydalı olabilir.

Akıllı telefonun kamerasını uzaktan kontrol etmeye yarayan hareket desteği de mevcut. Yüzük üzerinden yapılan bir hareketle telefonun kamerasını çalıştırarak uzaktan fotoğraf çekmek mümkün. Yani fotoğraf çekmek için telefon üzerinden deklanşör tuşuna basmaya gerek kalmıyor.

Rogbid VitalRing'in Bataryası Kaç Gün Gidiyor?

8 mm genişliğinde ve yaklaşık 5 gram ağırlığında olan VitalRing, tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Akıllı yüzük kategorisinde kullanışlı bir süre sunan cihaz, günlük şarj ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Şarj işlemi için 400 mAh kapasiteli bir şarj kutusu mevcut.

Rogbid VitalRing'in Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid VitalRing için 129.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 529 TL'ye denk geliyor. Altın, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan ürün, 8-13 arasındaki yüzük bedenleriyle satın alınabiliyor.

Rogbid VitalRing Türkiye'de Satılacak mı?

Akıllı yüzüğün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Rogbid'in akıllı yüzükleri Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Rogbid VitalRing'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Rogbid VitalRing'in en güçlü tarafı, EKG ölçümünü oldukça küçük bir gövdeye sığdırması. Akıllı yüzüklerin çoğu günlük aktivite ve uyku takibi üzerine odaklanırken Rogbid, kalp sağlığı verilerini de sunuyor. Titanyum gövde ve 8-10 günlük pil ömrünün de günlük kullanım açısından oldukça önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. VitalRing, özellikle akıllı saat takmayı sevmeyen ama sağlık verilerini takip etmek isteyen kullanıcılar için ilgi çekici bir alternatif olabilir.