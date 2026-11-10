EKG Özellikli Akıllı Yüzük Tanıtıldı! Şarjı 10 Gün Dayanıyor

Rogbid VitalRing'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, EKG özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan akıllı yüzük neler sunuyor? İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Rogbid VitalRing için 129.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 529 TL'ye denk geliyor.
  • VitalRing, EKG özelliğine sahip. Akıllı yüzük ayrıca kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini, kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) ve vücut sıcaklığını sürekli takip edebiliyor.
  • Akıllı yüzüğün özellikleri arasında uyku evrelerinin analizi, günlük stres takibi ve adet döngüsü takibi de bulunuyor. Bu arada söz konusu ölçümlerin tıbbi teşhis amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtelim.

Akıllı yüzük pazarına yeni bir model daha katıldı. Rogbid, kalp sağlığına odaklanan yeni akıllı yüzüğü VitalRing'i duyurdu. Titanyum gövdesi, EKG ölçümü ve 10 güne kadar pil ömrüyle dikkat çeken cihaz, standart aktivite takibinin ötesine geçerek sağlık verilerini daha ayrıntılı takip etmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Rogbid VitalRing'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay
Dış Malzeme Titanyum alaşım
İç Kaplama Epoksi reçine
Genişlik 8 mm
Ağırlık Yaklaşık 5 gram
Suya Dayanıklılık 5ATM
Ana Kontrol Çipi Nordic 54L15
Analog Ön Uç Çipi TI4950
Sağlık Ölçümleri PPG, EKG, SpO2, HRV
Ek Sağlık Özellikleri Kalp atış hızı, vücut sıcaklığı, stres, uyku ve adet döngüsü takibi
Aktivite Takibi Adım, mesafe, kalori ve spor modları
Pil Ömrü 10 güne kadar
Şarj Kutusu 400mAh
Renkler Aura Gold, Lunar Silver, Obsidian Black

Rogbid VitalRing EKG Ölçümü Yapabiliyor mu?

VitalRing, EKG özelliğine sahip. Cihazda Nordic 54L15 ana kontrol çipi ve TI4950 analog ön uç çipi bulunuyor. Bu donanımlar PPG, EKG ve SpO2 ölçümlerinin yapılabilmesine yardım ediyor. EKG ölçümü için yüzüğün üzerinde bulunan iki temas noktasına dokunmak gerekiyor. Kullanıcının diğer elindeki bir parmağı da bu temas noktalarına yerleştirmesiyle birlikte ölçüm gerçekleştiriliyor.

VitalRing kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini, kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) ve vücut sıcaklığını sürekli takip edebiliyor. Akıllı yüzüğün özellikleri arasında uyku evrelerinin analizi, günlük stres takibi ve adet döngüsü takibi de bulunuyor. Bu arada söz konusu ölçümlerin tıbbi teşhis amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtelim. Özellikle EKG gibi sağlık odaklı özelliklerin bulunması, cihazın tıbbi bir ölçüm cihazıyla aynı doğruluk seviyesinde olduğu anlamına gelmiyor.

Rogbid VitalRing Hangi Akıllı Özellikleri Sunuyor?

VitalRing günlük adım sayısı, kat edilen mesafe ve yakılan kalori gibi standart aktivite verilerini de kaydedebiliyor. Farklı spor modları sayesinde fiziksel aktiviteler sırasında da kullanılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar sağlık verilerini aile üyeleriyle paylaşabiliyor. Yakınlarının sağlık durumunu uzaktan takip etmek isteyen kişiler için faydalı olabilir.

Akıllı telefonun kamerasını uzaktan kontrol etmeye yarayan hareket desteği de mevcut. Yüzük üzerinden yapılan bir hareketle telefonun kamerasını çalıştırarak uzaktan fotoğraf çekmek mümkün. Yani fotoğraf çekmek için telefon üzerinden deklanşör tuşuna basmaya gerek kalmıyor.

Rogbid VitalRing'in Bataryası Kaç Gün Gidiyor?

8 mm genişliğinde ve yaklaşık 5 gram ağırlığında olan VitalRing, tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Akıllı yüzük kategorisinde kullanışlı bir süre sunan cihaz, günlük şarj ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Şarj işlemi için 400 mAh kapasiteli bir şarj kutusu mevcut.

Rogbid VitalRing'in Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid VitalRing için 129.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 529 TL'ye denk geliyor. Altın, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan ürün, 8-13 arasındaki yüzük bedenleriyle satın alınabiliyor.

Rogbid VitalRing Türkiye'de Satılacak mı?

Akıllı yüzüğün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Rogbid'in akıllı yüzükleri Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Rogbid VitalRing'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

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Editörün Yorumu

Rogbid VitalRing'in en güçlü tarafı, EKG ölçümünü oldukça küçük bir gövdeye sığdırması. Akıllı yüzüklerin çoğu günlük aktivite ve uyku takibi üzerine odaklanırken Rogbid, kalp sağlığı verilerini de sunuyor.  Titanyum gövde ve 8-10 günlük pil ömrünün de günlük kullanım açısından oldukça önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. VitalRing, özellikle akıllı saat takmayı sevmeyen ama sağlık verilerini takip etmek isteyen kullanıcılar için ilgi çekici bir alternatif olabilir.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://www.gizmochina.com/2026/11/10/rogbid-vitalring-ecg-smart-ring-launched-specs-price/

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