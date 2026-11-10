Ekran Kartınız Size Para Kazandırabilir! Microsoft Yeni Sistem Planlıyor

Microsoft, oyuncuların bilgisayarlarında kullanılmayan ekran kartından para kazanmasını sağlayacak bir sistem için patent başvurusunda bulundu. Şirketin planına göre oyun oynama ve benzeri yoğun kaynak tüketilmeyen zamanlarda ekran kartları yapay zekâ eğitimi için değerlendirilecek. Üstelik bundan tek kazançlı taraf Microsoft da olmayacak.

Patent başvurusuna göre şirket, farklı kullanıcılara ait ekran kartları için ödeme yapmaya da istekli. Yani her iki tarafın da kazançlı olacağı bir model üzerinde duruluyor. Şimdilik bilgiler epey sınırlı olsa da ilk detaylar çoğu kişinin ilgisini planlanan sistem üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

Microsoft'un Ekran Kartından Para Kazanma Sistemi Nasıl Çalışacak?

Microsoft'un üzerinde durduğu yeni sistemde özellikle güçlü sisteme sahip oyuncuların bilgisayarları, yapay zekâ eğitimi için kullanılacak bir tür kaynak olarak ele alınacak. Sistemdeki her bilgisayarın kullanılmayan ekran kartı doğrudan ortak ağa aktarılacak. Bu kaynaklar, yapay zekâ çalışmalarında kullanılacak.

Bilindiği üzere yapay zekâ eğitimi gerçekten yüksek işlem gücü gerektiriyor. Teknoloji şirketleri, bunu karşılamak için şu ana kadar epey maliyetli bir yola girdi. Çoğu yakın zamanda bu yoldan çıkacak gibi görünmüyor ama bazı teknoloji şirketleri, alternatif yöntemleri de değerlendiriyor. Planlanan sistemden de görülebileceği üzere Microsoft da bu şirketler arasında yer alıyor.

Microsoft'un Düşündüğü Sistem Gerçekten Mantıklı mı?

Patent başvurusuna göre kullanıcılara sunduğu kaynak karşılığında belirli bir miktarda ödeme yapılacak ama bu miktarın ne kadar olduğu daha belli değil. Kullanıcılar açısından mantıklı olup olmadığını da en azından şu aşamada değerlendirmek mümkün değil. Ama bazı noktalara dikkat etmekte fayda var.

Eğer ekran kartından kazanılacak para sadece elektrik faturasını ya da donanımın yıpranma maliyetini karşılayacak seviyede olursa bu kesinlikle kullanıcıların lehine bir sistem olmaz. Sonuçta bilgisayar boşta dururken bile ekran kartı sürekli çalışacak. Yapay zekâ eğitimi için kullanıldığı bu süre zarfında ekstra elektrik tüketimi olacak.

Bu sistemin güç tüketimin 250W artırıp günde 4 saat çalıştığını göz önüne alırsak aylık 30 kWh ek tüketim oluşuyor. Kullanıcının elde edeceği ödeme, bu maliyetin altında kalırsa ekran kartını paylaşmanın ekonomik açıdan herhangi bir faydası olmayacak. Eğer Microsoft gerçekten de iyi bir ödeme yaparsa işte o zaman iyi bir gelir kaynağı olabilir.

Microsoft'un planladığı sistem, ekran kartı kullanımını sıcaklık ve benzeri faktörlere göre ayarlayacak. Örneğin bir oyuna girerseniz yapay zekâ ile ilgili işlemler durdurulacak ya da azaltılacak. Bu sistem eğer tarif edildiği şekilde çalışırsa kullanıcılar bilgisayarını günlük işlerinde kullanmaya devam ederken boşta kalan kapasiteyi paraya dönüştürebilir. Kazancı da donanımın yıpranması ve elektrik maliyetinin üzerinde olacağı için kullanıcı bunu sorun etmeyecektir.

Microsoft, Ekran Kartı Paylaşımı Sistemini Hayata Geçirecek mi?

Microsoft, ekran kartı paylaşımına dayanan bu yeni sistemi hayata geçireceğini kesin olarak doğrulamadı. Şimdilik ortada sadece bir patent başvurusu var. Dahası, bu patent başvuruları her zaman hayata geçirilmeyebiliyor. Bazen şirketler, iyi fikirleri erkenden değerlendirmek için onları patentle güvence altına almayı tercih edebiliyor. Düşünülen sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda belirleniyor.

Yani Microsoft, bu sistemi başlangıçta mantıklı bulsa da ileride yapılan değerlendirmeler sonucunda bunu uygulamaya geçirmenin beraberinde birçok sorunu da getirebileceğini fark edebilir. Ayrıca bunun için yeterli ödeme yapmasını sağlayacak bir programı hayata geçirmek için uygun bir dönem olmadığına da karar verebilir. O yüzden şimdilik Microsoft'un ekran kartı paylaşımına dayanan bu sistemi kesinlikle hayata geçireceğini söyleyemeyiz.

Editörün Yorumu

Microsoft'un planındaki sistem, epey mantıklı görünüyor ama ben bnun daha çok kullanıcı açısından ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Kullanıcıya gerçekten kazanç sağlaması için ödemelere özellikle odaklanılması gerekiyor. Oyuncuların bilgisayarlarını kullanmadığında ekran kartlarının boşta beklemesi yerine gücü yapay zekâ eğitimi için değerlendirmesi, kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Bu, bilgisayar kullanıcılarının da hiçbir iş yapmadan gelir elde etmesine yardımcı olacaktır ama donanım ve elektrik tüketimi de mutlaka hesaba katılmalı. Ekran kartının uzun süre böylesine yüksek kaynak gerektiren bir işlem için kullanılması, elektrik tüketimini mutlaka artıracaktır. Kazanılacak miktar eğer giderleri karşılamazsa hiç anlamı yok. Böyle bir durum söz konusu olursa özellikle pahalı bir ekran kartı kullananlar, donanım ömrünü de düşünerek hareket etmeli.