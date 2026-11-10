Disney ve Adobe'den İş Birliği: Özel Yapay Zeka Modelleri Geliyor

Disney, Adobe ile uzun bir anlaşmaya giderek kendi markalarına ve karakterlerine özel üretken yapay zekâ modelleri geliştirmeye hazırlanıyor. Anlaşma, Adobe'nin MAX konferansında duyuruldu. Adobe, Disney'e henüz genel kullanıma sunulmamış yeni teknolojilerine de erken erişim imkânı sunacak.

Disney'e Özel Yapay Zeka Modelleri Nasıl Çalışacak?

Adobe Firefly Foundry adı verilen sistemle Disney'e özel yapay zekâ modelleri geliştirilecek. Bu modellerin çalışma biçimi, genel modellerden daha farklı olacak. Disney'in karakterlerini, evrenlerini ve görsel tarzlarını temel alacak. Yani modelden Mickey Mouse çizmesini istendiğinde Disney ile uzaktan yakından alakası olmayan bir fare üretmeyecek.

Adobe'nin açıklamasına göre modeller, Disney'in sahip olduğu karakter özellikleri, ortamlar ve görsel stiller gibi kendine özgü verilerle eğitilecek. En önemli kriter ise üretilen içeriklerin ticari kullanıma uygun ve iş amaçlı kullanılmasının mümkün olması olarak görülüyor. Geliştirme sürecinin de bu nedenle titizlikle yürütülmesi bekleniyor.

Disney ve Adobe, İlk Kez mi İş Birliği Yapıyor?

Disney ile Adobe ilk kez bir iş birliğine gitmiyor. Disney'in tema parklarının tasarım ve geliştirme çalışmalarından sorumlu Imagineering Ar-Ge bölümü zaten Adobe Firefly platformunu kullanıyordu. Adobe, bu yeni anlaşma ile iş birliğini daha da büyüterek Walt Disney Studios'un doğrudan üretim sürecine katkıda bulunacak.

Hatırlatmak gerekirse Disney, daha önce de OpenAI ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmalar da bize gösteriyor ki Disney, üretken yapay zekanın gelişimini uzaktan seyretmekle sınırlı kalmak istemiyor. Kendisi de bu sürecin doğrudan içinde ve aktif olarak yer almayı planlıyor.

Editörün Yorumu

Adobe ile Disney ortaklığının üretim süreci açısından mantıklı buldum. Büyük bir olasılıkla şirket kısa vadede insan faktörünü tamamen devreden çıkarmak istemiyor. Bunun yerine üretim sürecini hızlandırmaya odaklanıyor. Tasarımcılar karakterler üzerinde çalışırken farklı fikirler denemesi, yeni ortamlar oluşturması ya da konsept çizimler hazırlaması, Disney'e özel modeller sayesinde daha kolay hâle gelebilir.

Açıkçası Disney'in stratejisinin bu şekilde kalmasını da isterim. Yardımcı araç olarak kullanılması, amacından sapılmadığı sürece pek bir sorun teşkil etmiyor ama destekleyici olmaktan çıkarılıp tamamen üretici kullanılmaya başlanırsa ortaya çıkan çalışmalar yeni bir şeyler sunmak bir kenarda dursun, eski çalışmaları bile özlettirebilir.