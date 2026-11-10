Ralli ve Absürt Komedi Sevenler Kapsın: İki Oyun Bedava Veriliyor

Amazon, bu ay oyunculara ücretsiz olarak birbirinden oldukça farklı iki oyun veriyor. WRC Generations ve Squirrel with a Gun olmak üzere her iki yapım da artık Prime aboneleri tarafından bedava alınabiliyor. Her ne kadar Prime aboneliği gerekli olsa da Amazon'un sunduğu fırsat sayesinde oyunlara sahip olmak için tek kuruş ödemeye bile gerek olmuyor.

Amazon'un Verdiği Oyunlar Nasıl Bedava Alınıyor?

Amazon'un ücretsiz olarak sunduğu oyunlar aslında tamamen bedava sayılmaz. Ne de olsa bunlar Amazon Prime abonelerine özel olarak sunuluyor. Bu abonelik de ücretli. Fakat daha önce hiç Prime aboneliği başlatmadıysanız şirket tarafından ücretsiz olarak sunulan bu oyunları 30 günlük deneme kampanyasını kullanarak alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu yapımların diğer çoğu şirket tarafından geçici olarak oynaması ücretsiz hâle getirilen oyunlardan farklı olduğunu belirtelim. Amazon, bir oyunu bedava olarak verdiğinde bunu ilgili platformdaki hesabınızı kullanarak kütüphanenize ekliyorsunuz. Prime aboneliğiniz bitebilir, önemi yok. Abonelik sona erdikten sonra da yine o oyunlara sahip oluyorsunuz.

Zaten Prime aboneliğinizi uzatmak gibi bir amacınız yoksa yenileme öncesinde iptal işlemini gerçekleştirmeniz şart. Aksi takdirde siz abonelik başlatırken banka veya kredi kartı bilgilerinizi girip otomatik ödeme talimatı vermiş oluyorsunuz. Bu talimat iptal edilmediği, aboneliğin devam ettiği sürece de her ay otomatik çekim yapılıyor. Bu sorunla karşılaşmamak için son ödeme tarihinden önce gerekli iptal işlemini gerçekleştirmeniz bu nedenle büyük önem taşıyor.

WRC Generations Nasıl Bir Oyun?

WRC Generations, ralli oyunlarını sevenlerin doyasıya oynayabileceği yapımlardan. 2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nı temel alan bu yapımda oldukça gerçekçi sürüş mekanikleri var. Yolun ne durumda olduğu bile sürüşünüz üzerinde belirleyici olabiliyor. Takım çeşitliliği açısından oldukça zengin yelpaze sunuyor. Benzer şekilde, araç bakımından da size iyi bir çeşitlilik sağlıyor.

Oyunda kariyer modu mevcut. Kendi takımınızı kurup ekip üyeleri bulabilir, sponsorlarla anlaşma yapabilirsiniz. Zaten sonrasında da tek bir amacınız oluyor: Dünya şampiyonluğuna giden yolda kendinden emin bir şekilde ilerlemek.

Squirrel with a Gun Nasıl Bir Oyun?

WRC Generations ile Squirrel with a Gun çok farklı dünyaların oyunu sayılır. İsminden de anlaşılacağı üzere bu oyunda bir sincap var. Kendisi silah kullanabiliyor. Altın meşe palamutlarını ararken karşısına çeşitli düşmanlar çıkıyor. İşte biz de onları alt etmesinde yardımcı oluyoruz. Bulmaca açısından oldukça zengin içerik sunduğunu da belirtmekte fayda var.

Simülasyon oyunları arasında konumlanan Squirrel with a Gun'da Oyundaki düşmanlarınız gizemli ajanlardan oluşuyor. Oyunda ilerledikçe farklı silahlar ediniyor, ekipmanınızı geliştiriyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanlar da benzer şekilde gelişiyor, hep aynı kalmıyorlar. Ayrıca temel düşmanlardan sonra karşınıza çıkan büyük düşmanları alt etmek için biraz fikir yürütmek gerekebiliyor.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları En Geç Ne Zamana Kadar Alınabilir?

Amazon'un bedava sunduğu oyunları almak için sonsuza kadar süreniz yok. Amazon Luna üzerinden kontrol ettiğinizde de görebileceğiniz gibi, iki yapımı da almak için son tarih 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. Yani 1 aydan daha kısa süreniz var. O yüzden bunu iyi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Amazon'un bu hafta ücretsiz olarak verdiği iki oyunu da gerçekten ilgi çekici buldum. Özellikle Squirrel with a Gun, kesinlikle boş vakti değerlendirmek için tercih edebilecek bir yapım. Evet, başta oyuncunun üzerinde epey komik bir izlenim bırakıyor ama oynanış açısından eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu kadar absürt komediye odaklanan yapımları görmeyeli de epey zaman geçmişti.

WRC Generations'a gelecek olursak, bu oyunu denemenizi öneririm. Ralli oyunlarını sevenlerin memnun kalacağını düşünüyorum. Değinmeden geçmeyeyim, bu yapımdan özellikle direksiyon setiniz varsa keyif alırsınız. Klavyeyle oynayanlar -buna ben de dahilim- genelde pek memnun kalmıyor.