GTA 6 İçin Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı! Görülmemiş Sahneler Var

Rockstar Games, YouTube kanalında "Grand Theft Auto VI: Pre-Load Now" başlıklı yeni bir video yayınladı. Açık dünya türündeki GTA 6'nın ön yükleme duyurusuyla birlikte paylaşılan görüntülerde daha önce hiç paylaşılmamış oyun içi sahneler de mevcut.

Sabırsızlıkla GTA 6'nın çıkışını bekleyen oyuncular için gelen bu video, yeni bir hikâye fragmanı niteliğinde değil. Rockstar Games, bu videoda daha çok oyunun indirme sürecini duyurmaya odaklanıyor ama "hiç yeni bir şey yok" dedirtecek bir video da değil. İçinde Leonida'dan yeni görüntülere de yer vermiş durumda.

Yeni GTA 6 Videosunda Hangi Sahneler Var?

Videoda Leonida'da yaşayan farklı karakterler, şehir yaşamı ve oyun dünyasından kısa kesitler gösteriliyor. Önceki tanıtımlarda daha çok Jason ve Lucia'nın hikâyesi öne çıkarken bu kez yan karakterlere ve çevrede yaşananlara daha fazla yer veriliyor. Daha önce yayınlanan fragmanlarda görmediğimiz sahneler de bu videoda öne çıkarılıyor.

GTA 6 Ön Yükleme Nasıl Yapılıyor?

GTA 6'yı dijital olarak ön sipariş eden oyuncuların ekstra bir kod girmesine gerek yok. Oyunun satın alındığı PlayStation veya Xbox mağazası üzerinden indirme işlemi başlatılabiliyor. Konsolun otomatik indirme ayarları açıksa ön yükleme cihaz üzerinden otomatik olarak da gerçekleştirilebiliyor.

Kutulu sürümün kod içeren versiyonunu satın alan oyuncuların da önce kendilerine verilen kodu etkinleştirmesi gerek. Kod tanımlandıktan sonra oyunun ön yüklenmesi mümkün hâle geliyor. Ön yükleme tamamlandığında oyun dosyaları cihazda hazır bulunacak ve oyuncular çıkış tarihinde oyuna erişebilecek.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için piyasaya sürülecek. PC sürümüne ilişkin henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı fakat önceki sızıntılara bakacak olursak, GTA 5'teki gibi uzun bir süre beklemek zorunda kalmayabiliriz. Öyle ki söylentiler, 2027'nin başlarında PC sürümünün de geleceği yönünde. Elbette henüz doğrulanmış değil. O yüzden bunu kesin olarak görmemek gerekiyor.

GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'nın standart sürümü 3 bin 999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4 bin 999 TL'ye satılıyor. Oyun şu anda PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş işlemi için oyunun sayfasını ziyaret edebilir ve hemen ardından "ön sipariş ver" butonuna tıklayıp ekrandaki adımları uygulayabilirsiniz.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Vice City atmosferine sahip kurgusal Leonida eyaletinde geçecek GTA 6, açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Aksiyon dolu sahnelerinin yer alacağı oyun, soygun temasına sahip olacak. Oyunda ister görevleri tamamlamaya çalışacağız ister açık dünyada özgürce gezebileceğiz.

Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda Jason ve Lucia isimli iki ana karakter bulunacak. Bu karakterler arasında kolayca geçiş yapılabilmesi bekleniyor. Bu arada GTA 5'te üç farklı oynanabilir karakterin yer aldığını belirtelim. Yeni oyunun ayrıca önceki yapımdaki gibi ister üçüncü şahıs ister birinci şahıs kamera açısı ile oynanabileceği tahmin ediliyor.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in GTA 6'nın ön yüklemeye açıldığını duyurduğu video sadece 29 saniye uzunluğa sahip. Buna rağmen yayınlanır yayınlanmaz yüz binlerce görüntüleme aldı. Hatta ilerleyen saatlerde birkaç milyonu aşması muhtemel görünüyor. Oyunun çıkışına bu kadar az bir süre kalmışken elbette oyuncular da hiç olmadığı kadar Rockstar Games'i yakından takip ediyor.

Paylaşılan videodan hayranları eli boş şekilde göndermemesi de takdire şayan. Elbette ki büyük fragman bekleyenler için pek zengin bir içerik sunmuyor ama bu video sayesinde daha önce hiç görmediğimiz oyun içi görüntülere kavuştuk. Sanıyorum ki bu görüntüler bile hayranların günlerce GTA 6'yı konuşmaya devam etmesi için yeterli olacaktır.