ABD, Roket Kargo ile İstediği Her Yere Taşımacılık Yapacak

Roket Kargo günler süren yolculuğu 90 dakikaya düşürecek. ABD Hava Kuvvetleri, dünyanın herhangi bir yerine istediği zaman bir şeyler uçurmak istiyor. Yeni program, gezegenin etrafında 100 tona kadar olan kargoları uçurmayı hedefliyor.

ABD Hava Kuvvetleri, dünyanın dört bir yanına malzeme göndermek için ABD Uzay Gücü ile yeni bir roket kargo programı başlattı. Hava Kuvvetleri, yeni fikirler için NASA'nın Ay'a iniş programına göz atmayı planlıyor.

ABD Hava Kuvvetleri Departmanı, Rocket Cargo'nun önümüzdeki on yıl için "DAF 2030 Bilim ve Teknoloji" stratejisinde tanımlanan dönüşümsel bilim ve teknoloji portföyünün bir parçası olarak dördüncü Vanguard programı olarak belirlendiğini duyurdu.

Roket Kargo günler süren yolculuğu 90 dakikaya düşürecek

Roket Kargo olarak adlandırılan proje planlandığı gibi giderse uzaya uydu göndermek için rekabet eden hızla büyüyen bir roket endüstrisinin avantajından yararlanacak. ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) tarafından yayınlanan bir konsept, SpaceX'in gümüş Starship prototiplerini çağrıştırıyor.

Uzay Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri yetkilileri ortak bir açıklamada, yeni fırsatların kargo kapasitesini genişlettiğini ve fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyledi. Bu nedenle dünya çapında, özellikle uzak bölgelere düzinelerce ton malzeme sevkiyatı için ticari roketlerin nasıl kullanılacağını incelemeyi planlıyorlar.

Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları Şefi John Raymond yaptığı açıklamada, "Roket Kargo bir kez gerçekleştirildikten sonra lojistik ortamını temelden değiştirecek. Malzemeyi bugüne kıyasla çok daha kısa sürede savaşçılara götürecek. Çatışma veya insani kriz durumunda Uzay Gücü, ulusal liderliğimize uzaydan stratejik hedeflere ulaşmak için bağımsız bir seçenek sunacak" dedi.

Bu proje potansiyel olarak katılımcı şirketler için büyük bir fırsat olacak gibi görünüyor. USAF'ın 2022 mali bütçesi roket kargosu için 47,9 milyon dolar içeriyor, çünkü ordu, kargo konteynerlerini 30 ila 100 ton taşıyabilen roketlere yerleştirmenin yollarını arıyor. Malzemeleri uzak bölgelere saatler veya günler yerine 90 dakika içinde uçurabilme yeteneğine sahip olmak istiyor.

NASA'nın web sitesi bir gösterge ise epeyce şirket sırada olacak gibi görünüyor. Şu ana kadar uzay araçları için seçilen sağlayıcılar arasında Astrobotic Technology, Blue Origin, Ceres Robotics, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin Space, Masten Space Systems, Sierra Nevada Corporation, Moon Express, Orbit Beyond, SpaceX ve Tyvak Nano-Satellite Systems yer alıyor.