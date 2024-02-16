RTÜK, Gündeme Bomba Gibi Düşen Aşk Adası Yarışması Hakkında İnceleme Başlattı!

14 Şubat tarihinde GAİN platformunda yayınlanan Aşk Adası yarışmasının fragmanı, içerdiği görüntüler nedeniyle büyük tepki topladı. Birçok sosyal medya platformunda yarışma sıkça konuşulurken bazı kullanıcılar ise yarışmanın iptal edilmesi için çok sayıda paylaşım yapıldı.

Tepkiler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aşk Adası hakkında açıklama yaptı. Şahin, fragmanın GAİN'in onayı olmadan paylaşıldığını ve RTÜK tarafından ön inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aşk Adası’nın Tepki Çeken Fragmanı

RTÜK Başkanı, Aşk Adası fragmanının GAİN'in onayı olmadan paylaşıldığını belirtti. Yapımcı firma GAİN, fragmanı “Aşk Adası” kanalından yayınlandığı açıkladı. RTÜK'ün konuyu yakından takip ettiği ve inceleme başlattığı bildirildi.

Yayın tarihi henüz netleşmeyen Aşk Adası'na büyük tepki gösterildi. GAİN'in sosyal medya hesaplarında yarışma hakkında herhangi bir paylaşım yapılmadı. Bu durum, Aşk Adası'nın yayına girmeden iptal edilebileceği ihtimalini akıllara getirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X (eski adıyıla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda aşağıdaki ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan “Aşk Adası” isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz.”

Aşk Adası programı sizce yayından kaldırıcak mı? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.