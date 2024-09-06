RTÜK'ten Türkleri Hedef Alan Kıbrıs Dizisine Engel: "Hiç Bir Ülkede Yayınlanmayacak!"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan ve Kıbrıs adasında tarihi gerçekleri çarptırıp Türkleri hedef gösteren bir dizi hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, Famagusta isimli dizinin oldukça kısıtlı bir bölgede yayınlanacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Türkleri Hedef Alan Famagusta Dizisi Sadece Yunanistan'da Yayınlanacak!

Geçtiğimiz haftalarda Netflix'te yayınlanmasıyla dikkat çeken Famagusta isimli Yunan yapımı bir dizi, Kıbrıs adasında yaşananları çarptırması ve bölgedeki Türk halkını hedef alması nedeniyle epey tepki görmüştü. RTÜK, söz konusu yapımın anavatanı Yunanistan haricinde Türkiye'de veya herhangi bir ülkede yayınlanmayacağını açıkladı.

Açıklamada, "Famagusta" isimli dizinin, yakın tarihin barış ve kahramanlık destanı olan "Kıbrıs Çıkarması" aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandığına dikkat çekildi. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşların kurtarılmasını amaçlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde adaya huzur getirdiğine vurgu yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun gözyaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır."

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