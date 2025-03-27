RTÜK'ten YouTube Yayıncılarına Sert Darbe! Fatih Altaylı'ya 72 Saatlik Süre Verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), YouTube içerik üreticilerine yönelik önemli bir karar ile gündeme geldi. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı ile İlker Canikligil'in FluTV'sine 72 saat içinde lisans başvurusu yapma zorunluluğu getirildi. Süre sonuna kadar lisans ücreti ödenmezse her iki kanala da erişim engeli getirilmesi bekleniyor. İşte detaylar!

RTÜK'ten Fatih Altaylı ve FluTV'ye 72 Saatlik Süre

Mynet'in haberine göre RTÜK, gündeme dair içerikler üreten bazı yayın organlarına yönelik ağır yaptırımlar uyguladı. Kurum, Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verirken, Halk TV, Tele1 ve NOW TV'ye üst sınırdan para cezası kesti. Ayrıca, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı ile FluTV'ye lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre tanındı.

RTÜK, Altaylı ve Canikligil'in kanalları için "yayın lisansı alınmazsa erişim engellenecek" uyarısında bulundu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce yaptığı açıklamalarda "YouTube kanalları da yayıncılık kurallarına uyacak" ifadelerini kullanmıştı. Ancak pek çok kanal için bu zorunlu şekilde uygulanmamıştı.

Elbette ki bu durum eleştrileri de beraberinde getirdi. Pek çok kişi bunu "muhaelefeti cezalandırmak" olarak yorumlarken "ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmak" gibi tanımlamalar da yapıldı. Elbette aksini savunanlar olsa da asıl önemli olan tartışmalar değil. Söz konusu yayınların ne yapacağı.

Örneğin FluTV, Türkiye'de hatırı sayılır bir kitleye ulaşırken, Fatih Altaylı'nın kanalı ise Fatih Altaylı Yorumluyor gibi başarılı programlarıyle her gün milyonlarca insana ulaşıyor. Ödenmesi gereken lisans bedeli 926 bin TL ve aylık %1,5 cirodan pay.