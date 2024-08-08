Sıradaki Erişim Engeli Yolda mı? RTÜK "Sokak Röportajı" İçeriklerine Soruşturma Başlattı

Türkiye için son birkaç hafta yasaklarla dolu bir dönem oldu. Ülkemizde geçtiğimiz ay Wattpad'e geçen hafta Instagram'a ve dün itibariyle Roblox'a erişim engeli getirildi. Üstelik TikTok ve diğer sosyal medya platformlarının risk altında olduğu defalarca gündeme geldi.

Tüm bunlar devam ederken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir sonraki yasağın hangi platforma ya da ne gerekçeyle gelebileceğinin sinyalini verdi. Buna göre YouTube ve sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gören “Sokak Röportajları” konseptli içerik kanalları mercek altına alındı.

Sokak Röpörtajları RTÜK Tarafından Mercek Altına Alındı

İroniktir ki resmi açıklamalarını yapmak için sık sık X (Twitter) hesabını kullanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "sokak röportajları" konseptinin mercek altında olduğunu açıkladı. Şahin'e göre ulusal televizyonlarda ve sosyal medyada yayınlanan "Sokak Röportajları"nın manipülatif yönleri nedeniyle basın etik değerlerine aykırı hareket ediyor.

Şahin aynı zamanda bu röportajların ekonomik veya siyasi amaçlarla belirli görüşleri desteklemek için kullanıldığı ve nesnellikten uzak olduğu dile getirdi. Bu tür yanıltıcı içeriklerin, toplumda dezenformasyona ve sosyolojik çatışmalara yol açabileceği vurguladı.

RTÜK, bu tür yayınların takibinde olduklarını ve görsel yayıncılık ilkeleri çerçevesinde gerekli çalışmaları sürdürdüğünü kamuoyuna duyurdu. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Kamuoyunun Dikkatine!

Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan “Sokak Röportajları” veya “Vatandaşın Görüşü” gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek… — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 8, 2024

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medyada yayınlanan sokak röportajları, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in dediği gibi kötü amaçlı ve manipülatif mi yoksa sadece sokaktaki halkın görüşlerini mi yansıtıyor. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimla paylaşabilirsiniz.