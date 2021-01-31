RTÜK Türk Dizileri Uyardı: Ahlaka Aykırı Görüntülere Yer Verilemez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk dizileri için Twitter hesabında paylaştığı tweetle birlikte yeni bir uyarı yayımladı. Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren tüm yayınları denetim altında tutmakla sorumlu olan kurul, Türkiye’de çekilen ve yayımlanan hiçbir dizinin genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer veremeyeceğini ifade etti.
RTÜK Türk Dizileri Hakkında Yeni Bir Uyarı Yaptı
Türk dizileri hakkında açıklamada bulunan RTÜK, Türkiye’de faaliyet gösteren diziler hakkında aşağıda yer alan ifadeleri kullandı.
“Son zamanlarda sektörümüzde ve halk nezdinde yayınlar ile alakalı hararetli tartışmalar yaşanmaktadır. Dizi ve filmler başta olmak üzere haber ve spor programlarında hatta belgesel yapımlarda yayın ilkeleri ile bağdaşmayan durumların olduğu görülmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme uzmanları eliyle bütün yayınları yakından takip etmekte ve yasaya aykırı durumlarda gerekli raporlamaları yapmaktadır.”
“Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi, internet, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan Üst Kurula ulaşan bildirimler de açıkça göstermektedir ki ekranlarımızda yer alan dramatik yapımlarda yani dizi, filmlerde vatandaşlarımızı rahatsız eden birçok sahne bulunmaktadır.”
“Dizilerde milli ve manevi değerlerimiz ile genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer verilmesi, sanki hiçbir kanun, nizam, hukuk yokmuş gibi şiddetin her türlüsünün işlenmesi, tütün ve tütün mamulleri ile alkol kullanımını özendiren sahnelerin açıkça sergilenmesi kabul edilemez. Filmlerde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek türden diyaloglarla görüntülerin ekrana getirilmesi, dilin kaba ve argo kullanımına yer verilmesi toplumsal sorunlara yol açabilecek yanlışlardır.”
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türk dizileri için yayımladığı uyarı niteliğindeki açıklamanın içerisinde haber bültenlerine ve spor programlarına yönelik şu ifadeleri kullandı:
“Ayrıca haber bülteni ve programlarına ilişkin dikkatimizi çeken durumlar da yaşanmaktadır. Bazı medya kuruluşlarının basın meslek ilkelerini hiçe sayarak ve maksatlı olarak gerçek dışı haber vermelerini, yayın konuklarının asılsız beyanlarına müsaade edilmesini, yalan haber ile gerçek haberi ayıramayan sunucuları ve her konunun uzmanı olduğunu iddia eden bazı sözde uzmanların halkı kışkırtmaya çalışan ayrıştırma çabalarını görmezden gelemeyiz. Yine bazı spor yorum programlarında toplumumuzun bir kesimini veya meslek gruplarını rencide eden söylemlere şahit oluyoruz.”
“Bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan bu tür hatalar ile ilgili uzman raporlarının en kısa süre içerisinde Üst Kurul gündemine alınması sağlanarak bundan sonraki süreçte de benzer ihlaller uzmanlarımız tarafından titizlikle takip edilecektir.”
“Yaptığımız bu hatırlatmaları yayıncılarımızın dikkate almasını önemle rica ediyoruz. Aksi durumun 6112 sayılı kanun gereğince yaptırım ile sonuçlanacağı malumdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Son zamanlarda yayın ilkeleriyle bağdaşmayan bazı diziler, programlar ve haber yayınları ile ilgili hatırlatmalar yapma ihtiyacı hissettik. pic.twitter.com/SniVvax7ah— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) January 31, 2021
YORUMLAR