RTÜK Türk Dizileri Uyardı: Ahlaka Aykırı Görüntülere Yer Verilemez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk dizileri için Twitter hesabında paylaştığı tweetle birlikte yeni bir uyarı yayımladı. Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren tüm yayınları denetim altında tutmakla sorumlu olan kurul, Türkiye’de çekilen ve yayımlanan hiçbir dizinin genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer veremeyeceğini ifade etti.

Türk dizileri hakkında açıklamada bulunan RTÜK, Türkiye’de faaliyet gösteren diziler hakkında aşağıda yer alan ifadeleri kullandı.

“Son zamanlarda sektörümüzde ve halk nezdinde yayınlar ile alakalı hararetli tartışmalar yaşanmaktadır. Dizi ve filmler başta olmak üzere haber ve spor programlarında hatta belgesel yapımlarda yayın ilkeleri ile bağdaşmayan durumların olduğu görülmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme uzmanları eliyle bütün yayınları yakından takip etmekte ve yasaya aykırı durumlarda gerekli raporlamaları yapmaktadır.”

“Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi, internet, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan Üst Kurula ulaşan bildirimler de açıkça göstermektedir ki ekranlarımızda yer alan dramatik yapımlarda yani dizi, filmlerde vatandaşlarımızı rahatsız eden birçok sahne bulunmaktadır.”

“Dizilerde milli ve manevi değerlerimiz ile genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer verilmesi, sanki hiçbir kanun, nizam, hukuk yokmuş gibi şiddetin her türlüsünün işlenmesi, tütün ve tütün mamulleri ile alkol kullanımını özendiren sahnelerin açıkça sergilenmesi kabul edilemez. Filmlerde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek türden diyaloglarla görüntülerin ekrana getirilmesi, dilin kaba ve argo kullanımına yer verilmesi toplumsal sorunlara yol açabilecek yanlışlardır.”