Steam Açıkladı: RTX 3060, 4060'a Fark Attı!

Steam donanım anketi sonuçları açıklandı. Donanım anketleriyle birlikte dünya genelindeki oyuncuların hangi donanımları ve bilgisayarları kullandıkları hakkında büyük bir birikim elde edilmiş oldu. Bu noktada gelen sonuçlar oldukça ilginç. Zira oyuncuların tercihleri geçen aylara göre değişmiş gözüküyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

RTX 3060 Tahtın Sahibi! Intel İçin Kötü Haber!

Mayıs 2025 verileri ekran kartı tercihlerinden işletim sistemlerine kadar oyuncu dünyasındaki son eğilimleri gözler önüne serdi. Steam’in her ay düzenli olarak yayınladığı donanım ve yazılım anketi bu kez bazı sürpriz değişimleri de beraberinde getirdi. RTX 3060 tahtını bırakmazken Intel düşüşe geçmiş durumda. Bu noktada seçilen modeller ve ürünlerde oldukça şaşırtıcı.

Steam kullanıcılarının sistemlerinden derlenen güncel veriler ekran kartı alanında Nvidia’nın liderliğini koruduğunu bir kez daha doğruladı. GeForce RTX 3060 masaüstü modeli yüzde 4.73 kullanım oranıyla en popüler ekran kartı olmayı sürdürdü. Onu yüzde 4.65 ile RTX 4060 mobil versiyonu takip ederke masaüstü RTX 4060 yüzde 4.44 ile üçüncü sırada yer aldı.

Listenin devamında GTX 1650, RTX 4060 Ti ve RTX 3050 gibi modeller yer alsa da dikkat çeken unsur yeni nesil kartlarda bir miktar gerileme olması. RTX 4060 Laptop GPU önceki aya göre yüzde 0.34 oranında kullanıcı kaybederken, RTX 3060 Ti ve RTX 4060 Ti da küçük oranlarda düşüş yaşadı. Buna karşılık yılların kartı RTX 2060’ın yüzde 2.44’lük oranıyla yeniden yükselişe geçtiği görülüyor. RTX 4070 ise yüzde 2.43 oranıyla sabit seyrini koruyor.

İşlemci tarafında ise AMD’nin yükselişi dikkat çekiyor. Intel, bu ay yüzde 0.81 oranında kullanıcı kaybederken, AMD yüzde 0.80’lik artışla dikkatleri üzerine çekti. Ancak toplam kullanıcı dağılımına bakıldığında Intel hâlâ yüzde 60.44 ile çoğunluğu elinde tutuyor. AMD ise yüzde. 39.48 seviyesine ulaşmış durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...