Milli Ekran Kartı Adayımız RTX 5060 Ti Performansıyla Göz Doldurdu

Nvidia'nın henüz çıkmamış ekran kartı RTX 5060 Ti bu kez de 3DMark test sonuçlarıyla gündeme oturdu. Daha önce Geekbench'te ortaya çıkan bilgiler, kartın 4060 Ti'a göre %12 ila %15 arası bir performans farkı sunduğunu göstermişti ama Geekbench sonuçları çıktığında oyun performansını birebir yansıtmadığı için gözler oyun odaklı sentetik testlere çevrilmişti.

Ray Tracing Performansında AMD'ye Fark Attı

Test sonuçları, oyuncuların beklentilerini biraz daha netleştirdi. 3DMark testlerine göre 5060 Ti 16GB modeli, 4060 Ti'a kıyasla yaklaşık %20 daha hızlı. 4060 ile arasındaki fark ise %45 ile %53 arasında değişiyor.

En yüksek fark ray-tracing odaklı 1440p test olan Speed Way'de görülürken, en düşük artış erken dönem DX12 testi olan Time Spy'da kaydedildi. İşin içine AMD'nin RX 7600 XT ve RX 7700 XT modelleri de dahil edildiğinde tablo biraz daha karışıyor. Rasterizasyon testlerinde RX 7700 XT, 5060 Ti'a epey yakın görünse de, iş ışın izlemeye geldiğinde AMD kart ciddi şekilde geride kalıyor.

Bu testlerin yalnızca 16 GB'lık 5060 Ti modeli için geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Zira Nvidia'nın 8 GB'lık modeli için işler pek iç açıcı değil.

Şirketin bu modelin inceleme örneklerini basına göndermemesi ve partner firmalara bu modeli göndermemeleri yönünde uyarı yapması, performans konusunda içler açıcı bir durum söz konusu olduğunu kanıtlar nitelikte. Yani 8 GB'lik versiyon, önceki nesil 4060 Ti gibi sınırlı bellek yüzünden bekleneni veremeyecek.

16 GB'lik Model 429 Dolardan Satışa Çıkacak

Fiyat kısmında ise 16GB'lık modelin 429 dolardan, 8GB'lık olanın ise 379 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Nvidia, yeni nesilde de orta seviye kullanıcıya "fena değil" seviyesinde bir fiyat/performans dengesi sunacak.

AMD'nin ise henüz ne yapacağı kesin olarak belli olmadı. AMD halihazırda RX 9070 GRE ve 9060 serisi üzerinde çalışıyor gibi görünüyor ama bu kartlarla ilgili henüz elimizde güvenilir performans verisi bulunmuyor.