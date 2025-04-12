Nvidia ve Google'dan OpenAI'ı Epey Kızdıracak Destek!

OpenAI'ın kurucularından Ilya Sutskever, Sam Altman'ın görevine geri dönmesinin ardından şirketten ayrılıp kendi yolunu çizmişti. Şimdi ise bu yeni yol, oldukça büyük isimlerin radarına girmiş durumda.

Sutskever'in geçtiğimiz yıl haziranda duyurduğu ve o günden beri gizemini koruyan yeni girişimi Safe Superintelligence Inc (SSI), Nvidia ve Alphabet'ten ciddi destek aldı. Şirketin internet sitesinde hâlâ ilk duyurudan başka bir şey yok; ancak bu yatırım haberi, kapalı kapılar ardında oldukça büyük işlerin döndüğünü resmen kanıtlar nitelikte.

Yatırımcılar arasında Alphabet ve Nvidia dışında başka isimler de var ama şimdilik hepsi sır gibi saklanıyor.

Ortada Ürün Yokken 32 Milyar Dolar Yatırıldı

Ne Nvidia ne Google ne de SSI cephesi yatırımın detayları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Henüz ortada bir ürün bile yokken, SSI'ın değeri Greenoaks tarafından 32 milyar dolar olarak belirlendi.

Bu uçuk sayının arkasında ise tek bir isim var: Ilya Sutskever. Yapay zeka dünyasında "geleceği en iyi okuyan isimlerden biri" olarak gösterilen Sutskever'in attığı her adım, yatırımcılar için altın değerinde.

Bir yandan finansal destek sürerken, diğer yandan da teknoloji ortaklığı gelişiyor. Google Cloud, resmi olarak yaptığı açıklamada SSI ile iş birliği yaptığını ve Sutskever'in şirketinin araştırma-geliştirme sürecinde TPU (Tensor İşleme Birimi) altyapısını kullanacağını duyurdu.

Foto: Ilya Sutskver

SSI Neyi Hedefliyor Belli Değil

Google'ın veri merkezi satışlarından sorumlu ismi Darren Mowry, TPU'ların önceleri sadece Google'ın kendi projelerinde kullanıldığını ama artık dış firmalara da açıldığını söyledi. Bu sayede hem gelir artışı sağlanıyor hem de bu çiplerin geliştirilme maliyeti anlam kazanıyor.

Nvidia da yıllardır yapay zeka pazarının hakimi konumunda ve hisse değerleri bu sektördeki güçlü duruşu sayesinde büyük sıçrama yaşadı.

Henüz perde tam açılmış değil ama sahnede çok büyük oyuncular olduğu kesin. Yakın zamanda SSI'ın neyi hedeflediğini daha net göreceğiz.