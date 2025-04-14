EA FC 25'in Ultimate Sürümünü 2.400 TL Daha Ucuza Almak Mümkün

Futbol oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan EA SPORTS FC 25'in Ultimate sürümü büyük bir indirime girdi. Bu kampanya, ultimate sürümün standart sürümden daha düşük bir fiyata satın alınabilmesini mümkün hâle getirdi.

EA SPORTS FC 25'in Ultimate Sürümü İndirime Girdi

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 25 isimli yapımın Ultimate sürümü PlayStation mağazasında yüzde 60 oranında indirime girdi. Oyun kampanya ile birlikte 4 bin TL'den 1.600 TL'ye düştü. Dolayısıyla bu sürümü 2 bin 400 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.

PlayStation mağazasında oyunun standart sürümü şu anda 2 bin 899 TL'ye satılıyor. Yani standart sürümden çok daha düşük fiyata ultimate sürüme sahip olabilirsiniz. Kampanya 24 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Steam, Epic Games Store ve Xbox mağazasında ise söz konusu oyun için bir indirim mevcut değil. Ultimate sürüm Epic Games Store'da 3.599,99 TL, Steam'de 99,99 dolar (3.803 TL), Xbox mağazasında ise 3.999,99 TL'ye satılıyor.

Electronic Arts tarafından Frostbite motoru ile geliştirilen EA SPORTS FC 25 27 Eylül 2024 tarihinde satışa sunuldu. Rush modu dahil çeşitli yenilikler sunan oyun başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle dikkat çekiyor.