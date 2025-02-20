RTX 5090 ve 5080'in Stok Sorununa Yeni Çözüm!

NVIDIA'nın yeni ekran kartları RTX 5090 ve RTX 5080 kullanıcıların büyük ilgisiyle karşılaştı ve bu yoğun talep nedeniyle stok sorunları ortaya çıktı. Özellikle oyuncuların bu stok sorunu nedeniyle uzun süre beklemesini ve karaborsacıların eline düşmesini istemeyen NVIDIA harekete geçti.

Yeni NVIDIA Ekran Kartlarına Öncelikli Erişim Programı!

ABD'de başlatılan Doğrulanmış Öncelikli Erişim programı kapsamında oyuncuların ve içerik üreticilerin form doldurarak RTX 5090 veya 5080 satın almasına olanak tanınıyor.

Bu programdan yararlanmanın tek şartı 30 Ocak 2025 veya daha öncesinde oluşturulmuş bir NVIDIA hesabına sahip olmak. Erken erişim fırsatının ekran kartlarının Founders Edition sürümlerini kapsadığını da hatırlatmak isteriz. Yani Asus ve MSI gibi çeşitli markaların RTX 5000 serisi kartları bu erken erişim programına dahil değil.

Stok krizi devam ederken NVIDIA'nın bu ekran kartlarını önerilen tüketici satış fiyatı ile kullanıcılarla buluşturması oldukça beğeni toplayacak bir hamle. Maalesef ülkemizde bu fırsattan yararlanamıyoruz.