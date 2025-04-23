Kimse Beklemiyordu: Bu Oyun Steam Listelerini Altüst Etti!
15 Nisan'da piyasaya sürülen RuneScape: Dragonwilds, Steam'de en çok satan oyunlar listesine adını yazdırmayı başardı. Peki bu nasıl bir yapım?
15 Nisan'da Jagex Ltd imzasıyla erken erişimde yayınlanan RuneScape: Dragonwilds, kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Oyuncuların yoğun ilgisi sayesinde yapım, Steam’in en çok satanlar listesinde zirveye oynayan isimlerden biri oldu.
RuneScape: Dragonwilds, En Çok Satanlar Listesine Girdi
RuneScape: Dragonwilds, 19.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan ve Valheim ile Enshrouded tarzını benimseyen bir açık dünya hayatta kalma deneyimi sunuyor. Şu anda 10 binden fazla incelemeye sahip.
Steam, 15 Nisan - 22 Nisan tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı. Bu listeye baktığımızda ilk sırada popüler FPS oyunu Counter-Strike 2 yer alıyorken, ikinci sırada ise RuneScape: Dragonwilds bulunuyor. Bu, dikkat çeken bir başarı.
RuneScape: Dragonwilds sistem gereksinimleri şu şekilde;
|Özellik
|Minimum
|Tavsiye Edilen
|İşletim Sistemi
|Windows 10 (64-bit)
|Windows 10 (64-bit)
|İşlemci
|Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 5 1600
|Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 3600
|RAM
|8 GB
|16 GB
|Depolama
|25 GB kullanılabilir alan
|25 GB kullanılabilir alan
|Ekran Kartı
|NVIDIA GTX 1060 (6GB) veya AMD RX 5600XT veya Intel Arc A750 (8GB)
|NVIDIA RTX 2070 (6GB) veya AMD RX 5700 XT (8GB)
|DirectX
|Sürüm 12
|Sürüm 12
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