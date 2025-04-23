Kimse Beklemiyordu: Bu Oyun Steam Listelerini Altüst Etti!

15 Nisan'da Jagex Ltd imzasıyla erken erişimde yayınlanan RuneScape: Dragonwilds, kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Oyuncuların yoğun ilgisi sayesinde yapım, Steam’in en çok satanlar listesinde zirveye oynayan isimlerden biri oldu.

RuneScape: Dragonwilds, En Çok Satanlar Listesine Girdi

RuneScape: Dragonwilds, 19.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan ve Valheim ile Enshrouded tarzını benimseyen bir açık dünya hayatta kalma deneyimi sunuyor. Şu anda 10 binden fazla incelemeye sahip.

Steam, 15 Nisan - 22 Nisan tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı. Bu listeye baktığımızda ilk sırada popüler FPS oyunu Counter-Strike 2 yer alıyorken, ikinci sırada ise RuneScape: Dragonwilds bulunuyor. Bu, dikkat çeken bir başarı.

RuneScape: Dragonwilds sistem gereksinimleri şu şekilde;

Özellik Minimum Tavsiye Edilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB 16 GB Depolama 25 GB kullanılabilir alan 25 GB kullanılabilir alan Ekran Kartı NVIDIA GTX 1060 (6GB) veya AMD RX 5600XT veya Intel Arc A750 (8GB) NVIDIA RTX 2070 (6GB) veya AMD RX 5700 XT (8GB) DirectX Sürüm 12 Sürüm 12

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