Bir metni kopyalayıp başka bir uygulamaya yapıştırırken biçimlendirmeyi korumak isteyenler Android'de ek bir menü açmak zorunda. Google, Gboard için hazırladığı yeni özellikle bu işlemi doğrudan klavyenin araç çubuğuna taşıyor. Kullanıcılar tek dokunuşla metni biçimini koruyarak aktarabilecek veya düz yazıya dönüştürebilecek.

Gboard'da Biçimlendirme Korunarak Nasıl Yapıştırılacak?

Yeni sistemde mevcut pano simgesi biçimlendirmeyi koruyarak yapıştırma işlevini üstlenecek. Eklenen ikinci simge ise metindeki kalın, italik ve diğer biçimlendirme ayrıntılarını kaldıracak. İkinci kısayol, üzerinde ters eğik çizgi bulunan "T" harfine benzer bir simgeyle gösterilecek. Özelliği ilk kez kullananların karşısına da "Tüm biçimlendirmeyi koruyarak yapıştır" mesajı çıkacak.

Gboard'un Yeni Özelliği Hangi Yazılarda Çalışacak?

Test sürümünde biçimlendirmeyi koruma seçeneği sadece panoya en son eklenen metinde çalışıyor. Daha önce kopyalanmış içerikler düz yazı olarak yapıştırılmaya devam ediyor. Google'ın bu sınırlamayı kaldırıp kaldırmayacağı henüz belli değil. Özelliğin hangi değişikliklerle kararlı sürüme ulaşacağı da açıklanmadı.

Gboard'un Yeni Yapıştırma Seçeneği Ne Zaman Yayınlanacak?

Yeni kısayollar Gboard 18.8.0.10 beta sürümünün kodlarında bulundu. Google henüz özelliğin genel kullanıcı kitlesine ne zaman tam olarak sunulacağına dair net tarih paylaşmadı. Tabii, bunun beta sürümünde bulunan bir özellik olduğunu, buradaki özelliklerin çeşitli sebeplerle hiçbir zaman sunulmayabileceğini de not düşmek gerekiyor. Özelliğin işlevselliğini ve uygulamaya dökmenin basitliğini göz önüne alırsak bu olasılık düşük ancak böyle bir ihtimal olduğunu da unutmamakta fayda var.

Editörün Yorumu

Bana göre bu, Android kullanıcılarının günlük kullanımını kolaylaştırabilecek küçük ama faydalı yenilik. Android'de zaten bulunan bir özelliğin daha kolay erişilebilir hâle getirilmesi söz konusu. Herkesin her gün kullanacağı ya da çok seveceği bir gelişme sayılmaz. Ne de olsa birçok kişi, biçimlendirilmemiş olarak yapıştırmayı daha çok tercih ediyor ama geriye kalan kullanıcılar için oldukça yerinde bir hamle olacağını söyleyebilirim.