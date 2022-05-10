Rus Geliştiricilerin Ücretli Uygulamaları Google Play Store'dan Kaldırılıyor

Geçtiğimiz aylarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle birçok firma Rusya kaynaklı ürünleri mağazalarından ve piyasalardan çekme kararı almıştı. Google ise Play Store mağazasında hâlâ Rus geliştiricilerin uygulamalarını tutuyor olsa bu durum artık kısmen değişecek.

Ukrayna'daki savaş yakında Rus Android geliştiricilerinin işlerinin karşılığını almalarını engelleyecek. Google, Batı'dan gelen yaptırım çabalarının bir parçası olarak kullanıcıların artık Rus geliştiriciler tarafından geliştirilen ticari Android uygulamaları için ödeme yapamayacağını ve bu uygulamaları güncelleyemeyeceklerini söyledi.

Play Console web sitesinde yayınlanan duyuruda, Google Play'in "uyumluluk çabalarının" bir parçası olarak artık Rusya'daki ücretli uygulamaların indirilmesini ve ücretli uygulamalara yapılan güncellemeleri engelleyeceğini belirtti. Ücretsiz uygulamalar bu yeni yaptırımlardan muaf durumda yani kullanıcılar hâlâ ücretsiz uygulamaları indirebilir ve güncelleyebilir ancak Google, ticari uygulamaların otomatik olarak engelleneceğini söyledi.

Rus Geliştiricilerinin Ücretli Uygulamalarını Kullanmanın Hâlâ Yolları Var

Şirket SSS bölümünde geliştiricilerin yeni kullanıcılar için ücretsiz denemeler sunarak ticari uygulamaları indirip kullanabileceklerini söylüyor. Google, yenilemelerin bir yıla kadar ertelenmesinin de bir seçenek olduğunu çünkü bunun kullanıcıların ücret talep edilmeden uygulamaları kullanmaya devam etmelerini sağlayacağını söylüyor. Google'ın bu çözüme karşı önlemler alıp almayacağı belirsiz.

Şirketin bu yeni adımı, ülkedeki Google Play faturalama sistemini duraklatmasından tam iki ay sonra geldi. Şirket 10 Mart'ta, batı tarafından uygulanan yaptırımların bir parçası olarak insanların uygulamaları satın almasını, abonelikler için ödeme yapmasını ve uygulama içi satın alım yapmasını engellemişti.

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