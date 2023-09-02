Rus Uzay Aracı, Ay'ın Yüzeyine Zarar Verdi: Krater Oluştu!

Luna-25 olarak bilinen Rus uzay aracı, geçtiğimiz haftalarda Ay'ın yüzeyine çakılmıştı. Araştırmalar yaparak Dünya'ya geri dönmesi beklenen uzay aracının kontrolsüz inişi hayal kırıklığına neden olmuştu.

Yeni gelen habere göre yere çakılan Luna-25, Ay'ın yüzeyine zarar verdi. Düştüğü alanda krater oluşmasına sebep oldu.

10 Metre Çapında Krater Oluştu!

Luna-25'in yere çakılmasının ardından NASA'nın gözlem aracı olan LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) bölgede araştırma yaptı. Ortaya çıkan sonuç ise bir hayli şaşırttı.

Yapılan araştırmaya göre Ay'ın yüzeyinde çakılma sebebiyle 10 metre çapında bir krater oluştu. İniş yapması beklenen alandan 400 kilometre uzaklığa düşen Luna-25 hakkında şöyle bir açıklama yapıldı:

"Yeni kraterin çapı yaklaşık 10 metre. Yeni krater, Luna-25'in tahmini çarpma noktasına yakın olduğu için, LRO ekibi bunun, doğal çarpmadan ziyade misyona ait olabileceği sonucuna vardı."

27 Haziran 2020 ve 24 Ağustos tarihlerine ait fotoğraflar birbiriyle karşılaştırıldı. Böylece uzay aracının yarattığı tahribat gözler önüne serildi.

Oluşan kraterin Ay'ın yüzeyinde başka bir olumsuz duruma yol açıp açmayacağı araştırılıyor.

Rusya'nın 47 yıl aradan sonra Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25, 11 Ağustos’ta Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

İnsanoğlu, Dünya'ya verdiği zarara doymamış olacak ki Ay'a da kendi izini bırakmayı başardı.

Peki sizce Ay'daki krater oluşumu nelere yol açabilir? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdan paylaşabilirsiniz.