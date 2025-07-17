Pimapen Gövdeli Güneş Drone'u! Rusya’dan Tuhaf Ama Etkili Savaş Taktiği!

Bugüne kadar pek çok farklı savaş aracını sizlerle paylaştık. Bunlar arasında ütopik insansız hava araçları, uçaklar ve dahası yer alırken en ilginci Rusya'dan geldi. Sosyal medya düşen bir drone fotoğrafı görenleri kahkaya boğdu zira pimapenden yapılmış gibi gözüküyor. Ancak işin arkasında büyük bir saldırı gücü yatıyor. İşte detaylar...

Güneş enerjili FPV Drone Modelleri Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Sosyal medyada paylaşılan ve “pimapen drone” olarak adlandırılan bir fotoğraf hem görünüşüyle mizah konusu oldu hem de arkasındaki askeri teknolojiyi gündeme taşıdı. Rusya'nın cephe hattında kullandığı bu güneş panelli drone sanıldığı kadar basit değil. Aslında bu sistem savaş alanında beklenmedik bir avantaja işaret ediyor.

Her ne kadar komik görünseler de aslında tam bir saldırı aracı. Zira bu drone modelleri istediğiniz kadar pusuya yatma imkanı sunuyor. Görüntüdeki cihazın üst kısmında küçük güneş panelleri yer alıyor. Bu paneller drone’un uçuşunu değil kamera, verici ve bekleme modunda enerji tüketen diğer sistemleri gün boyu aktif tutmak için kullanılıyor. Yani bu sistemin görevi havada saatlerce uçmak değil aksine, doğru zamanda harekete geçmek için saatlerce “hiç hareket etmeden” beklemek.

Rusya’nın geliştirdiği bu tür FPV (First Person View) drone modelleri tıpkı kamikaze drone modellerinde olduğu gibi operatör kontrolünde ilerliyor. Ancak fark şu bu modeller, güneş panelleriyle donatıldıkları için gün boyunca belirli bir noktada bekleme yapabiliyor. Bataryalarının bitmesi gibi bir sorun yaşamadan saatler sonra hedefi algıladığında harekete geçiyor.

Forbes ve DroneXL gibi savunma odaklı medya kaynakları bu tür sistemlerin gerçekliğini doğrulamış durumda. DroneXL bu küçük panellerin 5W seviyesinde olduğunu ve düşük güçle çalışan kameralara gün boyu destek sağlayabildiğini belirtiyor. Bu sistem özellikle ormanlık alanlarda veya çatışma bölgelerinde uzun süreli gizli gözetleme görevleri için biçilmiş kaftan.

Oldukça tuhaf görünen bu araçların aslında birer ölüm makinesi olduğunu ortaya çıkması teknolojiyle alay edilmemesi gerektiğinin de bir göstergesi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...