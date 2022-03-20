Rusya, Kozmonotların Ukrayna'yı Desteklemek için Sarı Renk Giyindiği İddialarını Yalanladı

Rus uzay ajansı Roscosmos, BBC'nin raporuna göre üç kozmonotunun devam eden savaşa karşı potansiyel bir açıklama olarak Ukrayna bayrağının renkleri gibi görünen kıyafetleri giydiği iddialarını reddetti.

Üç kozmonot Denis Mateev, Oleg Artemyev ve Sergey Korsakov, Cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda parlak sarı ve mavi takım giymişlerdi. Roscosmos, kozmonotların Ukrayna ile dayanışma içinde renkleri giydiğini öne süren haberleri reddetmek için hızlı davrandı. Telegram'daki gönderide "Bazen sarı yalnızca sarıdır. Üniformanın tasarımı konusunda güncel olaylardan çok önce anlaşmaya varıldı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada sarı ve mavi renklerin üç kozmonotun tümünün mezun olduğu Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nin amblemindeki renkler olduğu belirtiliyor. Telegram'daki farklı bir gönderide Roscosmos, Artemyev'in 2014'teki ilk uçuşu sırasında sarı bir takım elbise giydiği bir görüntüyü de paylaştı.

...а космонавтов-выпускников Бауманского университета заставим ни при каких обстоятельствах не носить цвета герба их альма-матер, то они глубоко ошибаются))) pic.twitter.com/E0MkcqdVIS — РОГОЗИН (@Rogozin) March 19, 2022

Rosmoscos Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin de benzer şekilde üçlünün Ukrayna'yı değil üniversitelerini temsil ettiğini ekledi. Twitter üzerinden "Bauman Üniversitesi'nden mezun olan kozmonotlarımızı hiçbir koşulda mezun oldukları okulların armalarının renklerini giymemeye zorlamayacağız." açıklamasını yaptı.

Kozmonotlar renklerin arkasında yatan herhangi bir anlam olduğuna dair bilgi belirtmediler. Artemyev, renk seçimiyle ilgili bir soruyu şaka yollu bir şekilde yanıtladı: “Renk seçme sırası bize geldi. Gerçek şu ki, çok fazla sarı kumaş biriktirmiştik bu yüzden onu kullanmamız gerekiyordu.”

Bu üç kozmonot da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz MS-21 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Rusya ve diğer ülkeler arasındaki gerginliğe rağmen, ISS'deki Alman, Rus ve Amerikalı mürettebat üyeleri tarafından sıcak bir şekilde karşılandılar. Bu mürettebattan biri de Amerikalı astronot Mark Vande Hei. Bir Rus uzay aracı onu ve kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anton Shkaplerov'u 30 Mart'ta Dünya'ya geri getirmeye hazırlanıyor. Rusya aksini iddia eden haberlere rağmen Vande Hei'yi planlandığı gibi geri getireceğini açıklamıştı.