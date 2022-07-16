Rusya Milli Oyun Motoru Yapıyor

Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyayı karşısına alan Rusya, hem politik hem de ticari ambargolar sebebiyle teknoloji sektöründe büyük darbe almıştı. Rus Hükümeti, birçok teknoloji firmasının Rusya kaynaklı girişimleri engellemesi sonrası teknolojide milli atılım yapmak istiyor.

Rus Hükümeti, yaptırımların büyük ölçüde halkını ve ekonomisini etkilemesi sonrasında bir süredir "dijital bağımsızlık" kazanmak için çalışmalara başlamıştı. Bu amaç doğrultusunda Rusya'nın Facebook'u olarak görülebilecek VKontakte de dahil olmak üzere ülkenin önde gelen birçok teknoloji firması, milli oyun motoru geliştirilmesi için hükümete baskıda bulundu.

Unity ve Unreal Engine'e Alternatif Rus Oyun Motoru!

Projeye destek verenler arasında olan milletvekili Anton Gorelkin, milli bir oyun motoru üretilmesinin önemli ve acil bir görev olduğunu belirtti. Projenin arkasında olan VKontakte ve Rostelecom gibi büyük firmalar, Rusya'nın Unity ve Unreal Engine gibi oyun motorlarına yeni bir rakip geliştirmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Fakat uzmanlara göre her ne kadar güçlü destekçiler bulsalar da Rusya'nın büyük çaplı bir oyun motoru geliştirmesi çok zor. Günden güne Rusya'ya karşı ambargolar artarken oyun motoru geliştirmek için gerekli teknoloji transferinin yapılması ve sektörde çalışmış deneyimli insanların işe alınması pek mümkün görünmüyor. Ayrıca AMD ve Nvidia gibi büyük bilgisayar donanım şirketlerinin Rusya'daki satışlarını kesmesi, oyun motorunun hitap edeceği kitleyi bulamaması ile sonuçlanabilir.

Sektörde yer alan kişilere göre Rusya'nın milli oyun motoru hayali pek iyi bir girişim değil. Bunca imkansızlık ve tecrübesizlik varken ortaya Unreal Engine gibi başarılı bir oyun motoru çıkarmak neredeyse imkansız. Sonuç olarak ellerinde hiçbir işe yaramayan ve 20 yıllık gibi duran bir oyun motoruyla kalabilirler. Rusya'nın milli oyun motoru hayali hükümetin desteğine ve yerli teknoloji firmalarının becerisine bağlı gibi görünüyor.