Rusya’nın Koronavirüs Aşısı Sputnik V Türkiye’de Üretilebilir!

Rusya’nın koronavirüs aşısı Sputnik V, duyurulduğu ilk günden itibaren eleştirilerin odağı haline gelmişti. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, geçtiğimiz aylarda seri üretime başlanan Sputnik V’in Türkiye’de üretilebileceği ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Koronavirüs Aşısı Sputnik V Türkiye’de mi Üretilecek?

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından aşı denemeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmaması nedeni ile duyurulduğu ilk günden beri eleştirilerin odağı gelmişti. Geçtiğimiz aylarda ise aşının seri üretimine başlandığı duyurulmuştu. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’nın koronavirüs aşısı ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Rusya’nın koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, geniş çaplı uygulamaya geçilmesi planlanan Sputnik V isimli COVID-19 aşısının Türkiye’de üretilme ihtimali olduğunu söyledi. Rusya Sağlık Bakanı Murashko, yaptığı açıklamada, “Türk Sağlık Bakanı’yla yaptığımız görüşmelerde Sputnik V’in, toksikoloji testleri yapıldıktan sonra yerel şartlara bağlı olarak Türk ilaç şirketlerinin tesislerinde üretilmesi konusunda istekli olduklarını gösterdiler” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette, “Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerine yer vermişti.

Rusya, Sputnik V’in ardından Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği EpivakKorona isimli aşıyı da tescil etmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşı da yolda" ifadelerini kullanmıştı.

Pfizer ve BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından Rus yetkililerden Sputnik V aşısı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), yaptığı açıklamada, “16.000 gönüllünün dahil olduğu araştırmaların ilk verilerine göre Sputnik V isimli aşı insanları Covid-19’a karşı yüzde 92 oranında koruyor. İki dozluk bir aşı geliştirdik ve bunun sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz” dedi. Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri aşının yüzde 90 etkili olduğunu açıklamıştı.