Rusya'nın Online Seçimlerine DDOS Saldırısı

Rusya, online seçimlerde DDOS saldırıları şoku yaşıyor. Rusya'nın e-devlet altyapısına yönelik DDoS saldırıları başarıyla püskürtüldü.

Rusya İletişim Bakanlığı, parlamento seçimlerinin ilk gününde, Rusya'nın çevrim içi oylama sistemine DDoS saldırıları yapıldığını söyledi. Saldırıların geldiği IP adreslerinin ise ABD, Almanya ve Ukrayna merkezli olduğu, ancak hepsinin başarıyla devre dışı bırakıldığı açıklandı.

Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı TASS'a verdiği demeçte, elektronik devlet altyapısına yönelik DDoS (hizmet reddi) saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü ve uzaktan elektronik oylama sistemi tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesini etkilemediğini söyledi.

Bakanlık, bu sabah iki DDoS saldırısının kaydedildiğini belirtti. İlk saldırı Moskova saatiyle 10:36'da kaydedildi ve uzaktan oylama hizmetlerini hedef aldı. Saat 10:45'te kaydedilen ikinci saldırı ise kamu hizmetleri portalında yetkilendirme için kullanılan kimlik ve kimlik doğrulama sisteminin hizmetlerine erişimi engellemeye yönelikti.

Bakanlığa göre, ilk saldırı sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda, hizmetlere yönelik toplu isteklerin %50'den fazlası ABD kayıtlı IP adreslerinden ve %25'ten fazlası Almanya merkezli IP adreslerinden geliyordu. İkinci saldırıda ise isteklerin %50'sinden fazlası ABD IP adreslerinden, %25'i Almanya'dan ve yaklaşık %5'i Ukrayna'dan yapıldı.

Rusya İletişim Bakanlığı, "Bunlar, hizmetlerin normal işleyişine kasıtlı olarak müdahale etme niyetini ve e-oylama hizmetlerinin işleyişini engelleme girişimini doğrulayan planlı ve koordineli saldırılardı." ifadelerini kullanarak verilerin güvende olduğunu dile getirdi.

Rusya online seçimlerde DDOS saldırıları yaşıyor

Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı, e-devlet altyapısı için kullanılan bilgi güvenliği araçlarının, hedefli DDoS saldırılarını başarıyla püskürttüğünü, hizmetlerde kesinti yaşanmadığını, kullanıcıların kişisel verilerinin de korunduğunu kaydetti.

Dijital Kalkınma Bakanlığı, e-devlet altyapısına yönelik DDoS saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü ve uzaktan elektronik oylama hizmetlerinin kalitesini etkilemediğini bildirdi. Bakanlık, "Bu saldırılar planlı ve organize edildi, bu da hizmetlerin normal işleyişine müdahale etme niyetini ve elektronik oylama faaliyetlerini engelleme girişimini doğruluyor" dedi.

8. Rusya Devlet Duma (alt meclis) seçimleri, Oylama Günü olarak bilinen 19 Eylül 2021'de yapılacak. Oylama süreci üç güne yayılacak: 17, 18 ve 19 Eylül. Devlet Duması seçimlerine ek olarak, seçmenler Rusya'nın dokuz bölgesinin (diğer üç bölgede yerel meclisler üst düzey yöneticileri seçecek) başkanları ve 39 bölgesel parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.