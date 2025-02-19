Rusya'dan Ukrayna İHA'larına Karşı Balıkçı Ağı Çözümü!

Rusya ve Ukrayna savaşı son dönemlerin en çok konuşulan konuları arasında. İki ülkenin de her türlü savaş teknolojisini sahaya seferber ettiği sıcak hatta çatışmalar devam ederken bir yandan ülkelerin kullandıkları teknolojilerde gündemi meşgul ediyor. Özellikle hava saldırı ve savunma sistemlerinin aktif olarak kullanıldığı sıcak hatta Rusya'dan ilginç bir savunma hamlesi geldi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarına karşı balıkçı ağı çözümü bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Rusya'dan Balıkçı Ağı ile İHA'lara Karşı Savunma Sistemi!

Rusya-Ukrayna savaşı tüm sıcaklığıyla devam ederken her iki ülke de savunma sanayi alanındaki çalışmalarına hız kazandırdı. Özellikle Ukrayna'nın kullandığı insansız hava araçları Rusya üzerinde büyük bir yıkım oluşturmakta. Tabi bu noktada Rusya'da gerekli önlemleri alması gerektiğinin farkındaydı ve çeşitli teknolojiler üretmeye başladı. Ancak bu teknolojiler arasında en ilginci şüphesiz ortaya son konulandı; balıkçı ağı.

Tabi bu noktada balıkçı ağı demek biraz haksızlık ediyoruz gibi olabilir zira tam olarak sistem bu şekilde çalışmıyor. Bundan yıllar öncesinde yani II. Dünya Savaşı'nda İngilizler ve Amerika Birleşik Devletleri "baraj balonları" adı verilen bir yöntemi kullanıyorlardı. Bu yöntemde ilk olarak büyük bir balon şişiriliyor ve daha sonrasında yere bağlanıyordu. Havalanan balonlar gökyüzünde bir koloni oluşturuyordu ve bombardıman uçaklarının dalış yaparak saldırı yapmalarını engelliyordu.

Bu yöntem sayesinde II. Dünya Savaşı'nda pek çok İngiliz ve Amerikan plajı korunmuş şehirlerinin talan edilmesi önlenmiştir. Aradan geçen yıllar aslında taktiği değiştirmedi sadece balonlar yerine kablolar kullanılmaya başlandı. Bir de Ukraynalılar bombardıman uçakları yerine dronları kullanıyor. Rusya dev kablolar ile ördükleri ağları dron saldırılarının yapılmasını beklediklere bölgelere yerleştiriyor. Bu sayede saldırı dronları ağlara takılıyor etkisiz hale geliyor.

Teknoloji oldukça eski bir mantığa dayansa da şimdilik işe yarıyor gibi gözüküyor. Bunun daha öncesinde de Rusya İHA sistemlerine karşı önlemler almaya çalıştı. Çeşitli sinyal kesiciler, tankların etrafına tamamen doğaçlama olarak yapılan önleyici zırhlar vb. Ancak tüm bu fikir ve ürünler bir noktada tıkanarak başarısız oldu. Ağ teknolojisi veya daha doğrusu taktiği ise henüz çok yeni. Şu anda işe yarıyor ancak Ukrayna'nın da bu konuda kendi İHA modellerini eğitmeleri mümkün.

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