Dünyanın En İyi Savunma Sanayi Şirketleri Açıklandı

Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketleri 2021 listesi belli oldu. Defence News Top 100 olarak adlandırılan bu sıralamada iki Türk şirket de boy gösterdi. ASELSAN ve TUSAŞ'ın yer aldığı liste detayları haberimizde.

Askeri alanda dünyanın en prestijli listesi olarak kabul edilen Defence News dergisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma satışlarına göre yayınladığı Defence News Top 100 sıralamasının 2021 sonuçları açıklandı.

Listede iki Türk firmasının bulunması dikkat çekti. ASELSAN ve ASELSAN CEO'su Haluk Görgün 48. sırada boy gösterirken, bir diğer Türk şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve TUSAŞ Başkanı Temel Kotil ise listenin 68. sırasında yer alıyor.

Pandemi nedeniyle toplam faturalarda iniş çıkışların yaşandığı 2020 yılında ASELSAN 48'inci, TUSAŞ ise 53'üncü sıradaydı.

ABD'den Lockheed Martin ilk sırada yer alıyor. Defence News Top 100 listesine göre altı ABD şirketi ilk 10'da. Listenin geri kalanında ise Çin merkezli 3 şirket ve İngiltere'de üretim yapan bir şirket bulunuyor.

Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketleri 2021 listesi

Lockheed Martin - ABD Raytheon Technologies - ABD Boeing - ABD Northrop Grumman - ABD General Dynamics - ABD Aviation Industry Corporation of China - Çin BAE Systems - Birleşik Krallık China North Industries Group Corporation Limited - Çin L3Harris Technologies - ABD China State Shipbuilding Corporation Limited - Çin

Lockheed Martin'in 2020 gelirleri 62 milyar dolar seviyede olmasıyla rekor krııyor. Listenin 48. sırasında olan ASELSAN 2 milyar dolar, 68. sırada yer alan TUSAŞ ise 1 milyar dolar eşiğini geçmiş durumda. ABD'nin en büyük 10 savunma şirketinden altısının gelirlerinin 2019 mali yılına göre yüzde 6 veya daha fazla (toplamda yaklaşık 11 milyar dolar) arttığı gözlemlendi.

İlk 100'e yeni giren veya geri dönen şirketler arasında siber güvenlik şirketi ManTech, uzay şirketi Parsons Corporation, uydu görüntüleri şirketi Maxar Technologies, sensör şirketi FLIR Systems ve yenilikçi teknoloji üreten Alion Science and Technology yer alıyor.

Defence News'in açıklamasına göre bu yılki liste, savunma endüstrinin dijital dünya tarafına doğru nasıl eğildiğini ve geliştiğini en iyi şekilde yansıtıyor. Ayrıca savunma sanayindeki ana hikaye, amansız bir büyümeyi de ortaya çıkarıyor. Sadece on yıl önce 15 şirketin savunma geliri 5 milyar dolardı. Bugün aynı eşiğe ulaşan en az 24 şirket olduğu biliniyor.