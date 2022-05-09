Rusya'da VPN Kullanımları Akılalmaz Seviyelere Ulaştı

Yeni haberlere göre Rusya'daki VPN kullanıcılarının sayısı, ülkenin Şubat 2022'nin sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana akılalmaz derecelerde arttı. Washington Post, Rusların ülkedeki sansür ve medya kontrolünü nasıl atlattığına dair bir haberde en popüler 10 VPN'in günlük indirilme sayısının Şubat ayının ortasında 15 binden Mart ayında 475 bine yükseldiğini belirtiyor.

Washington Post, veri istihbarat platformu Apptopia'nın verilerine dayandırdığı haberinde bugün bile günlük indirmelerin 300 bin hedefine ulaştığını söylüyor.

Ancak VPN talebinin arttığını iddia eden tek kaynak Apptopia değil. Rus telekom operatörleri bile bu eğilimi doğruluyor. Görünen o ki Nisan ayı başlarında Yota ülkedeki VPN kullanıcı sayısının Ocak ayına kıyasla 50 kat arttığını söyledi. Dijital haklar grubu The Internet Protection Society de yakın zamanda bir VPN hizmeti başlattı ve 10 gün içinde 300.000 kullanıcı sınırına ulaştı. Bu grubun Putin'in en önemli rakiplerinden biri olan Alexei Navalny ile güçlü bağları olduğu belirtiliyor.

Rusya İnternetteki Katı Politikasını Sürdürüyor

Rusya interneti her zaman katı bir politikayla yönetiyordu ancak işgalin başlamasından bu yana batı medyası ve internet siteleri üzerindeki denetim daha da sıkılaştı. Facebook ve Instagram gibi siteler de yasaklandı ve YouTube'un da bu yasaklamalara dâhil olması an meselesi gibi görünüyor.

Rusya'yı savaştan caydırmak ve ülkeye baskı uygulamak için batılı ülkeler, ülkenin SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da dâhil olmak üzere ağır yaptırımlar uyguladı ve ülkedeki çoğu kredi kartını geçersiz kıldı.

Bu aynı zamanda VPN satın almayı da zorlaştırdı. Bazıları düşük kalitede olmasına rağmen ücretsiz VPN hizmetleri kullanmak zorunda kalıyor. Daha kaliteli çözüm arayanlar ise farklı ülkelerdeki arkadaşları veya kripto paralar aracılığıyla ödeme yapıyor. Bazı VPN sağlayıcıları bu nedenle doğrudan kripto para birimi ödemelerini kabul ediyor.